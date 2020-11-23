Скатерть-Самобранка

5 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Из НАСТОЯЩЕГО творога сырники не расплываются.Методом проб и ош...
  • Jelena L
    А вот солить сразу не желательно! Можно подсолить в тарелке. Особенно детям.Бульон из куриных...
  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...

Запечённый ананас с сыром: сладость ананаса и пикантность сыра подчеркнут вкус курицы

Запеченный ананас с сыром – невероятно вкусное угощение! Ананас и пикантность сыра придадут курице необычный вкус.

Запеченный ананас с сыром: ингредиенты

Запечённый ананас с сыром

  1. 600 (шестьсот) гр – куриного филе
  2. 400 (четыреста) гр – ананаса
  3. 90 (девяносто) гр – твердого сыра
  4. Пол штуки – моркови
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  7. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  8. Соль и перец по вкусу
  9. Пол ч. ложки – карри
  10. 4 (четыре) ст. ложки – воды

Запеченный ананас с сыром: рецепт

Запечённый ананас с сыром

  • Я беру ананас свежий, не консервированный
  • Промойте ананас под проточной водой
  • Лук нарежьте на четвертинки
  • Морковь нарежьте брусками
  • Филе курицы тщательно промойте. Нарежьте небольшими кусочками
  • Мясо и овощи посыпьте мукой, обваляйте хорошенько
  • На холодную сковороду выложите кусочек сливочное масло, включите огонь и растопите его. Затем налейте немного растительного масла. После чего выложите лук и морковь. Обжарьте до румяного цвета
  • Выложите овощи в тарелку, и отправьте на сковороду мясо, обжарьте его. Посолите, поперчите, добавьте специи
  • После чего соедините овощи и мясо, добавьте ложку воды, и томите на маленьком огне пару минут
  • Разрежьте ананас на половину. Твердую сердцевину вырежьте, она нам не нужна
  • Мякоть нарежьте такими же кусочками, как и курицу
  • «Лодочку» ананаса не повредите
  • Кусочки ананаса смешайте с овощами и мясом.
    Перемешайте аккуратно
  • Половинку ананаса начините нашей подготовленной смесью. Выложите небольшой горкой. Сверху выложите тертый сыр. Накройте корпус ананаса фольгой
  • Отправьте эту красоту в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Запеченный ананас с сыром готов: Видео

Подавать исключительно в горячем виде. Сверху можно украсить зеленью.

Запечённый ананас с сыром

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх