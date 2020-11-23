Запечённый ананас с сыром: сладость ананаса и пикантность сыра подчеркнут вкус курицы

Запеченный ананас с сыром – невероятно вкусное угощение! Ананас и пикантность сыра придадут курице необычный вкус.
Запеченный ананас с сыром: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр – куриного филе
- 400 (четыреста) гр – ананаса
- 90 (девяносто) гр – твердого сыра
- Пол штуки – моркови
- 1 (одна) шт – лука
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- Соль и перец по вкусу
- Пол ч. ложки – карри
- 4 (четыре) ст. ложки – воды
Запеченный ананас с сыром: рецепт
- Я беру ананас свежий, не консервированный
- Промойте ананас под проточной водой
- Лук нарежьте на четвертинки
- Морковь нарежьте брусками
- Филе курицы тщательно промойте. Нарежьте небольшими кусочками
- Мясо и овощи посыпьте мукой, обваляйте хорошенько
- На холодную сковороду выложите кусочек сливочное масло, включите огонь и растопите его. Затем налейте немного растительного масла. После чего выложите лук и морковь. Обжарьте до румяного цвета
- Выложите овощи в тарелку, и отправьте на сковороду мясо, обжарьте его. Посолите, поперчите, добавьте специи
- После чего соедините овощи и мясо, добавьте ложку воды, и томите на маленьком огне пару минут
- Разрежьте ананас на половину. Твердую сердцевину вырежьте, она нам не нужна
- Мякоть нарежьте такими же кусочками, как и курицу
- «Лодочку» ананаса не повредите
- Кусочки ананаса смешайте с овощами и мясом. Перемешайте аккуратно
- Половинку ананаса начините нашей подготовленной смесью. Выложите небольшой горкой. Сверху выложите тертый сыр. Накройте корпус ананаса фольгой
- Отправьте эту красоту в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Запеченный ананас с сыром готов: Видео
Подавать исключительно в горячем виде. Сверху можно украсить зеленью.
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