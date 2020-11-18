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Вы уверены, что умеете обжаривать фарш? Покажу, как сделать так, чтобы он оставался сочным и мягким

Множество блюд и начинок, готовятся на основе обжаренного фарша. Но иногда обжарка делает фарш слишком жестким и сухим. Как избежать ошибок в этом просто деле. Поделюсь с вами своим опытом.

Как обжарить фарш правильно

  • фарш всегда обжаривается на небольшом количестве растительного масла и на сильном огне, при постоянном перемешивании, чтобы ничего не пригорело. Много масла делает фарш очень жирным;
  • выкладывайте в сковороду ровно столько фарша, чтобы он был небольшим слоем.  Обжарили часть, выложили его в тарелку и обжаривайте следующую часть;
  • вынимаем фарш из сковороды шумовкой – этот кухонный инструмент имеет прорези, сквозь которые стекает лишнее масло. Так фарш останется сочным, не жирным.

Можно потом смешать все части фарша и чуть обжарить  буквально около 1 – 2 минут.

Вы уверены, что умеете обжаривать фарш? Покажу, как сделать так, чтобы он оставался сочным и мягким

Теперь вы можете делать с фаршем блинчики, пирожки, вареники.

Вы уверены, что умеете обжаривать фарш? Покажу, как сделать так, чтобы он оставался сочным и мягким

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