Приготовь эту закуску и твои бутерброды будут самыми вкусными

Ингредиенты

Шампиньоны 300 г

Творог 150 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Оливковое масло 3 ч. л.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление



Разогрейте сковороду с растительным маслом. Положите нарезанные грибы, лук, морковь. Потушите под крышкой 5–7 минут.Посолите и поперчите, добавьте специи на свой вкус, 1 ч. л. оливкового масла. Тушите столько же.Дайте грибам остыть. Положите их в чашу блендера, добавьте обезжиренный творог. Измельчите, но не сильно, чтобы остались кусочки.