Приготовь эту закуску и твои бутерброды будут самыми вкусными

Ингредиенты
Шампиньоны 300 г
Творог 150 г
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Оливковое масло 3 ч. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Положите нарезанные грибы, лук, морковь. Потушите под крышкой 5–7 минут.Посолите и поперчите, добавьте специи на свой вкус, 1 ч. л. оливкового масла. Тушите столько же.Дайте грибам остыть. Положите их в чашу блендера, добавьте обезжиренный творог. Измельчите, но не сильно, чтобы остались кусочки.
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