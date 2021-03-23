Зеркальный холодец по — грузински, или мужужи. Под мужужи отлично подойдут крепкие спиртные напитки.
Зеркальный холодец по — грузински: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 4 (четыре) шт — свиных ножек
- 10 (десять) шт — горошин душистого перца
- лавровый лист
- соль
- 150 (сто пятьдесят) мл — красного уксуса
Рецепт приготовления:
- Начните со свиных ножек. Они должны быть чистыми. Замочите ножки на ночь, а после этого еще раз их почистите
- Отправьте ножки на дно глубокой кастрюли, плотно их уложите. Залейте чистой водой на 3 сантиметра выше уровня мяса. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Уже потом, варите свинину на самом маленьком огне на протяжении трех часов. Тогда и бульон станет прозрачным. Не забывайте снимать пенку. Через два часа кипения добавьте очищенную луковицу, весь перец и лавровый лист. Посолите. А еще через час выключите огонь
- Дайте мясу остыть, а бульон процедите через марлю. Отделите мясо от косточек. Свинину нарежьте на средние кусочки и выложите на неглубокое большое блюдо
- Выдавите чеснок в бульон и добавьте красный уксус
- Залейте мясо смесью бульона, чеснока и уксуса и немного поравняйте, чтобы было красиво и ничего лишнего не выплескивалось. Практически готовые мужужи отправьте в холодильник на всю ночь. Перед подачей на стол разрежьте блюдо на порционные куски и подавайте с рюмкой чего-нибудь крепкого! Зеркальный холодец по — грузински невероятно вкусный!
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