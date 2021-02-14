Жаркое из Говядины с Картошкой и Овощами – Вкусное Блюдо и в Будни, и на праздничный стол

Приготовьте на обед очень вкусное блюдо – жаркое из говядины с картошкой и овощами. Такое можно подавать и с повседневным меню, и на праздники.

Если приготовить мясо по нашему рецепту, оно получится нежным и сочным, а овощи придают блюду новые вкусовые оттенки. Блюдо получается просто удивительно вкусным.

Впрочем, обязательно попробуйте, время точно не будет потрачено зря.

Жаркое из говядины с картошкой: ингредиенты

девятьсот граммов говядины

сто семьдесят граммов лука

пятнадцать граммов чеснока

стакан с четвертью говяжьего бульона

столовая ложка томатной пасты

три больших сочных помидора

триста пятьдесят граммов моркови

двести пятьдесят граммов шампиньонов (можно брать любые грибы)

сто двадцать граммов сельдерея

четыреста пятьдесят граммов картофеля

стакан с четвертью сухого красного вина

две столовые ложки муки

по чайной ложке соли и черного молотого перца

три столовые ложки оливкового масла

чайная ложка сухого розмарина

четверть чайной ложки красного перца чили

неполная чайная ложка свежего тимьяна

Жаркое из говядины с картошкой: Как готовить

Мясо говядины хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками со стороной примерно в полтора сантиметра.

Поместить нарезанные мясные кусочки в глубокую миску.

Посолить, поперчить, добавить пшеничную муку и перемешать все руками, чтобы специи и мука равномерно покрыли бы все кусочки.

В сотейник залить оливковое масло и нагреть его.

Кусочки мяса одним слоем поместить в сотейник с горячим маслом.

Обжаривать мясо по две минуты с каждой стороны.

Обжаренные кусочки переложить в чистую тарелочку.

Точно так же поступить со всем мясом.

Репчатый лук и чеснок почистить.

Лук порезать не тонкими полукольцами, а чеснок измельчить ножом.

В тот же сотейник отправить полу колечки лука и измельченный чеснок.

Прожаривать в течение одной минуты на среднем огне.

Добавить говяжий бульон, обжаренные кусочки мяса.

Помидоры помыть, кожицу надрезать и залить кипятком.

Затем очистить от кожицы, порезать произвольными небольшими кусочками и протереть через сито.

Протертые помидоры отправить в сотейник с мясом и луком.

Добавить еще томатной пасты и все перемешать деревянной лопаточкой.

Морковь почистить и нарезать кружочками толщиной в пол сантиметра.

Сельдерей помыть и порезать такими же брусочками.

Шампиньоны очистить от пленочек при помощи салфетки и порезать пополам. Отправить в сотейник к другим продуктам.

Картофель почистить, помыть и порезать на четвертинки. Добавить к мясу и грибам.

Все ингредиенты залить красным сухим вином.

Добавить розмарин, перец чили и все перемешать деревянной лопаткой.

Сверху положить маленький пучок сухого тимьяна.

Сотейник закрыть крышкой и оставить на слабом огне, чтобы мясо и грибы с овощами хорошо потушились.

Через два часа Вы можете попробовать наше вкусное блюдо. Жаркое из говядины с картошкой и овощами получилось очень вкусным, насыщенным, ароматным и аппетитным.

Время потрачено не зря! Приступайте к еде!

Приятного аппетита!