Жаркое из Говядины с Картошкой и Овощами – Вкусное Блюдо и в Будни, и на праздничный стол

Приготовьте на обед очень вкусное блюдо – жаркое из говядины с картошкой и овощами. Такое можно подавать и с повседневным меню, и на праздники.
Если приготовить мясо по нашему рецепту, оно получится нежным и сочным, а овощи придают блюду новые вкусовые оттенки. Блюдо получается просто удивительно вкусным.
Впрочем, обязательно попробуйте, время точно не будет потрачено зря.
Жаркое из говядины с картошкой: ингредиенты
- девятьсот граммов говядины
- сто семьдесят граммов лука
- пятнадцать граммов чеснока
- стакан с четвертью говяжьего бульона
- столовая ложка томатной пасты
- три больших сочных помидора
- триста пятьдесят граммов моркови
- двести пятьдесят граммов шампиньонов (можно брать любые грибы)
- сто двадцать граммов сельдерея
- четыреста пятьдесят граммов картофеля
- стакан с четвертью сухого красного вина
- две столовые ложки муки
- по чайной ложке соли и черного молотого перца
- три столовые ложки оливкового масла
- чайная ложка сухого розмарина
- четверть чайной ложки красного перца чили
- неполная чайная ложка свежего тимьяна
Жаркое из говядины с картошкой: Как готовить
- Мясо говядины хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками со стороной примерно в полтора сантиметра.
- Поместить нарезанные мясные кусочки в глубокую миску.
- Посолить, поперчить, добавить пшеничную муку и перемешать все руками, чтобы специи и мука равномерно покрыли бы все кусочки.
- В сотейник залить оливковое масло и нагреть его.
- Кусочки мяса одним слоем поместить в сотейник с горячим маслом.
- Обжаривать мясо по две минуты с каждой стороны.
- Обжаренные кусочки переложить в чистую тарелочку.
- Точно так же поступить со всем мясом.
- Репчатый лук и чеснок почистить.
- Лук порезать не тонкими полукольцами, а чеснок измельчить ножом.
- В тот же сотейник отправить полу колечки лука и измельченный чеснок.
- Прожаривать в течение одной минуты на среднем огне.
- Добавить говяжий бульон, обжаренные кусочки мяса.
- Помидоры помыть, кожицу надрезать и залить кипятком.
- Затем очистить от кожицы, порезать произвольными небольшими кусочками и протереть через сито.
- Протертые помидоры отправить в сотейник с мясом и луком.
- Добавить еще томатной пасты и все перемешать деревянной лопаточкой.
- Морковь почистить и нарезать кружочками толщиной в пол сантиметра.
- Сельдерей помыть и порезать такими же брусочками.
- Шампиньоны очистить от пленочек при помощи салфетки и порезать пополам. Отправить в сотейник к другим продуктам.
- Картофель почистить, помыть и порезать на четвертинки. Добавить к мясу и грибам.
- Все ингредиенты залить красным сухим вином.
- Добавить розмарин, перец чили и все перемешать деревянной лопаткой.
- Сверху положить маленький пучок сухого тимьяна.
- Сотейник закрыть крышкой и оставить на слабом огне, чтобы мясо и грибы с овощами хорошо потушились.
Через два часа Вы можете попробовать наше вкусное блюдо. Жаркое из говядины с картошкой и овощами получилось очень вкусным, насыщенным, ароматным и аппетитным.
Время потрачено не зря! Приступайте к еде!
Приятного аппетита!
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