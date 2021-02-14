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Жаркое из Говядины с Картошкой и Овощами – Вкусное Блюдо и в Будни, и на праздничный стол

Приготовьте на обед очень вкусное блюдо – жаркое из говядины с картошкой и овощами. Такое можно подавать и с повседневным меню, и на праздники.

Если приготовить мясо по нашему рецепту, оно получится нежным и сочным, а овощи придают блюду новые вкусовые оттенки. Блюдо получается просто удивительно вкусным.

Впрочем, обязательно попробуйте, время точно не будет потрачено зря.

Жаркое из говядины с картошкой: ингредиенты

Жаркое из говядины с картошкой

  • девятьсот граммов говядины
  • сто семьдесят граммов лука
  • пятнадцать граммов чеснока
  • стакан с четвертью говяжьего бульона
  • столовая ложка томатной пасты
  • три больших сочных помидора
  • триста пятьдесят граммов моркови
  • двести пятьдесят граммов шампиньонов (можно брать любые грибы)
  • сто двадцать граммов сельдерея
  • четыреста пятьдесят граммов картофеля
  • стакан с четвертью сухого красного вина
  • две столовые ложки муки
  • по чайной ложке соли и черного молотого перца
  • три столовые ложки оливкового масла
  • чайная ложка сухого розмарина
  • четверть чайной ложки красного перца чили
  • неполная чайная ложка свежего тимьяна

Жаркое из говядины с картошкой: Как готовить

Жаркое из говядины с картошкой

  • Мясо говядины хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кубиками со стороной примерно в полтора сантиметра.
  • Поместить нарезанные мясные кусочки в глубокую миску.
  • Посолить, поперчить, добавить пшеничную муку и перемешать все руками, чтобы специи и мука равномерно покрыли бы все кусочки.
  • В сотейник залить оливковое масло и нагреть его.
  • Кусочки мяса одним слоем поместить в сотейник с горячим маслом.
  • Обжаривать мясо по две минуты с каждой стороны.

Жаркое из говядины с картошкой

  • Обжаренные кусочки переложить в чистую тарелочку.
  • Точно так же поступить со всем мясом.
  • Репчатый лук и чеснок почистить.
  • Лук порезать не тонкими полукольцами, а чеснок измельчить ножом.
  • В тот же сотейник отправить полу колечки лука и измельченный чеснок.
  • Прожаривать в течение одной минуты на среднем огне.
  • Добавить говяжий бульон, обжаренные кусочки мяса.
  • Помидоры помыть, кожицу надрезать и залить кипятком.
  • Затем очистить от кожицы, порезать произвольными небольшими кусочками и протереть через сито.
  • Протертые помидоры отправить в сотейник с мясом и луком.
  • Добавить еще томатной пасты и все перемешать деревянной лопаточкой.
  • Морковь почистить и нарезать кружочками толщиной в пол сантиметра.
  • Сельдерей помыть и порезать такими же брусочками.
  • Шампиньоны очистить от пленочек при помощи салфетки и порезать пополам. Отправить в сотейник к другим продуктам.
  • Картофель почистить, помыть и порезать на четвертинки. Добавить к мясу и грибам.
  • Все ингредиенты залить красным сухим вином.
  • Добавить розмарин, перец чили и все перемешать деревянной лопаткой.
  • Сверху положить маленький пучок сухого тимьяна.
  • Сотейник закрыть крышкой и оставить на слабом огне, чтобы мясо и грибы с овощами хорошо потушились.

Жаркое из Говядины

Через два часа Вы можете попробовать наше вкусное блюдо. Жаркое из говядины с картошкой и овощами получилось очень вкусным, насыщенным, ароматным и аппетитным.

Время потрачено не зря! Приступайте к еде!

Приятного аппетита!

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