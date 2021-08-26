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Помидоры в медовом маринаде. Я очень пожалела, что так мало закрутила банок

Помидоры в медовом маринаде получаются безумно вкусными и ароматными, вам обязательно понравится.

Помидоры в медовом маринаде: ингредиенты

Помидоры в медовом маринаде

  1. Помидоры — 4 кг. (четыре килограмма)
  2. Лук — 8 шт. (восемь штук)
  3. Вода — 1 л. (один литр)
  4. Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Горчица в зёрнах — 1 ч. л на банку — (одна чайная ложка)
  7. Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Базилик

Процесс приготовления:

  • Томаты для этого рецепта выбирайте черри или просто небольшие, аккуратные, с упругой кожей.
  • Помидоры промойте, лук разрежьте на четыре дольки.
  • Разложите в банки томаты, лук и листики свежего базилика.

Совет: базилик обладает ярким и насыщенным вкусом, поэтому на банку выложите всего несколько листиков.

  • Можете в банку выложить разноцветные томаты, для красоты.
  • Залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут.
  • Затем слейте воду.
  • В кипящей воде растворите соль и сахар, мёд и лимонную кислоту. Перемешайте, после того, как закипит, снимите.
  • Насыпьте в банки зёрна горчицы.
  • Залейте в банки маринад, закрутите крышки, переверните и укутайте полотенцем.
  • Храните помидоры в подвале или кладовке.

Помидоры в медовом маринаде — не только вкусно, но и полезно.

Помидоры в медовом маринаде. Я очень пожалела, что так мало закрутила банок 2

Приятного аппетита!

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