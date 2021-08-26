Помидоры в медовом маринаде. Я очень пожалела, что так мало закрутила банок

Помидоры в медовом маринаде получаются безумно вкусными и ароматными, вам обязательно понравится.
Помидоры в медовом маринаде: ингредиенты
- Помидоры — 4 кг. (четыре килограмма)
- Лук — 8 шт. (восемь штук)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Горчица в зёрнах — 1 ч. л на банку — (одна чайная ложка)
- Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Базилик
Процесс приготовления:
- Томаты для этого рецепта выбирайте черри или просто небольшие, аккуратные, с упругой кожей.
- Помидоры промойте, лук разрежьте на четыре дольки.
- Разложите в банки томаты, лук и листики свежего базилика.
Совет: базилик обладает ярким и насыщенным вкусом, поэтому на банку выложите всего несколько листиков.
- Можете в банку выложить разноцветные томаты, для красоты.
- Залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут.
- Затем слейте воду.
- В кипящей воде растворите соль и сахар, мёд и лимонную кислоту. Перемешайте, после того, как закипит, снимите.
- Насыпьте в банки зёрна горчицы.
- Залейте в банки маринад, закрутите крышки, переверните и укутайте полотенцем.
- Храните помидоры в подвале или кладовке.
Помидоры в медовом маринаде — не только вкусно, но и полезно.
Приятного аппетита!
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