Шашлык из куриных сердечек? Проще простого!

Невероятно простой и быстрый способ приготовить шашлык из куриных сердечек дома в духовке.

Я очень часто готовлю на праздники такое угощенье, и гости разметают его в один миг. Шашлычок на шпажке смотрится очень оригинально и празднично, а по цене — это очень бюджетный вариант блюда.

Ингредиенты

куриные сердечки — 500-600 грамм;

мед — 1 столовая ложка;

кетчуп — 2 столовые ложки;

соевый соус – 3 столовые ложки; (по желанию)

уксус 9% — 1 чайная ложка;

соль, перец, специи – по вкусу (из специй я немного добавляю карри).

Шашлык из куриных сердечек: пошаговый рецепт

Готовим маринад: смешиваем кетчуп, мед, уксус, соевый соус, специи. Я пробовала также делать без соевого соуса, также получается очень вкусно. Для большего объема маринада без соевого соуса я добавляла пару ложек растительного масла. Выкладываем в маринад промытые куриные сердечки. Я бы рекомендовала зачищать их от трубочек (сосуды) с лишним жиром. Оставляем на час – два. Шпажки положить в миску с водой минут на 20-30, чтобы разбухли. Нанизать сердечки, выложить на решетку, поставить в духовку на 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. Я их переворачиваю через 15 минут и промазываю оставшимся маринадом, но это не обязательно.

Вот и все! Вкусные, ароматные шашлыки из куриных сердечек готовы. И действительно приготовить их оказалось проще простого! Осталось только пригласить близких людей на угощение.



Приятного аппетита.

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