Шашлык из куриных сердечек? Проще простого!

Невероятно простой и быстрый способ приготовить шашлык из куриных сердечек дома в духовке.
Я очень часто готовлю на праздники такое угощенье, и гости разметают его в один миг. Шашлычок на шпажке смотрится очень оригинально и празднично, а по цене — это очень бюджетный вариант блюда.
Ингредиенты
- куриные сердечки — 500-600 грамм;
- мед — 1 столовая ложка;
- кетчуп — 2 столовые ложки;
- соевый соус – 3 столовые ложки; (по желанию)
- уксус 9% — 1 чайная ложка;
- соль, перец, специи – по вкусу (из специй я немного добавляю карри).
Шашлык из куриных сердечек: пошаговый рецепт
- Готовим маринад: смешиваем кетчуп, мед, уксус, соевый соус, специи. Я пробовала также делать без соевого соуса, также получается очень вкусно. Для большего объема маринада без соевого соуса я добавляла пару ложек растительного масла.
- Выкладываем в маринад промытые куриные сердечки. Я бы рекомендовала зачищать их от трубочек (сосуды) с лишним жиром. Оставляем на час – два.
- Шпажки положить в миску с водой минут на 20-30, чтобы разбухли.
- Нанизать сердечки, выложить на решетку, поставить в духовку на 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. Я их переворачиваю через 15 минут и промазываю оставшимся маринадом, но это не обязательно.
Вот и все! Вкусные, ароматные шашлыки из куриных сердечек готовы. И действительно приготовить их оказалось проще простого! Осталось только пригласить близких людей на угощение.
Приятного аппетита.
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