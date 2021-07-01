Как сохранить персики в целости в течение 1 года. Проверенный метод: консервируем ароматные и вкусные персики

Консервированные персики получаются настолько ароматными и вкусными, что их можно подавать в качестве полноценного десерта или использовать как компонент других лакомств, с мороженым, тортами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

персики, 250 г;

лимонный сок и сахар по 3 ст.л;

вода.

Процесс приготовления

Персики режем кусочками, но не мелкими, косточки убираем.

Раскладываем в чистые, стерилизованные банки.

В каждую банку вливаем сок лимона и всыпаем сахар.

Совет: сахар добавляйте по своему вкусу, можно вообще обойтись без него, если предпочитаете натуральный вкус фрукта.

Заливаем банки кипятком и закручиваем крышками.

Ставим в кастрюлю крышкой вниз, наливаем до половины теплой воды и стерилизуем 15 минут с момента закипания воды в кастрюле.

Вынимаем с ставим вниз крышкой остужаться.

Консервация хранится в подвале или кладовке.

Персики очень ароматные, сладкие, если возьмете не сильно переспелые, тогда кусочки останутся плотными и целыми.