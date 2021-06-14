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Нежный рулет с конфитюром. Лакомство для гурманов и не только

Нежный рулет с конфитюром легко и быстро готовится

Нежный рулет с конфитюром: ингредиенты

Нежный рулет с конфитюром

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Йогурт — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Мука  — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  5. Ваниль — по вкусу
  6. Конфитюр, джем или густое повидло
  7. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Бумага для выпечки

Пошаговое приготовление:

  • Яйца взбейте с сахаром и ванилином.
  • Размешайте соду с йогуртом и добавьте к яичной смеси.
  • Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Тесто должно получиться жидким.
  • Вылейте готовое тесто на противень для выпекания. Отправьте в разогретую до 170 градусов духовке примерно 7 минут.
  • Расстелите на столе влажную ткань, подготовьте варенье. Горячий корж выложите верхней стороной на ткань. Быстро нанесите начинку и заверните в рулет. После того, как рулет остынет, пирог немного остудите и снимите ткань.

Нежный рулет с конфитюром готов к подаче.

Нежный рулет с конфитюром. Лакомство для гурманов и не только 2

Пеките на здоровье!

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