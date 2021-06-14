Нежный рулет с конфитюром. Лакомство для гурманов и не только

Нежный рулет с конфитюром легко и быстро готовится
Нежный рулет с конфитюром: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Йогурт — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Ваниль — по вкусу
- Конфитюр, джем или густое повидло
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Бумага для выпечки
Пошаговое приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром и ванилином.
- Размешайте соду с йогуртом и добавьте к яичной смеси.
- Всыпьте муку и хорошенько перемешайте. Тесто должно получиться жидким.
- Вылейте готовое тесто на противень для выпекания. Отправьте в разогретую до 170 градусов духовке примерно 7 минут.
- Расстелите на столе влажную ткань, подготовьте варенье. Горячий корж выложите верхней стороной на ткань. Быстро нанесите начинку и заверните в рулет. После того, как рулет остынет, пирог немного остудите и снимите ткань.
Нежный рулет с конфитюром готов к подаче.
Пеките на здоровье!
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