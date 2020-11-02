Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

В принципе, куриная грудка для запекания в духовке и на сковороде немного не подходит – она подсушивается и мясо становится суховатым. Но если вы правильно повторите мой рецепт, у вас получится необычайно мягкое и сочное мясо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 2 шт по 300 г;

лук, 1 шт;

морковь, 2 шт;

сметана, 75 г;

соевый соус, 40 г;

чеснок, 3 зубчика;

соль, 1 ч.л;

перец, половина ч.л;

сыр полутвердый, 50 г;

сыр моцарелла, 75 г;

яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления

Секрет моего рецепта даже не в маринаде или каком-то новом способе запекания, а в нарезке мяса.

Грудки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Теперь внимание: острым ножом делаем надрезы поперек по всему мясу на расстоянии около 2 см друг от друга. И делаем надрезы вдоль, чтобы у нас получились такие надрезанные квадратики. Вы часто можете видеть у ресторанных кусков мяса, особенно свинины и говядины запеченных с такими надрезами квадратом.

Для маринада смешиваем соевый соус и сметану, измельченный чеснок, перец и соль.

Окунаем мясо в маринад и оставляем на 30 минут, периодически переворачиваем, чтобы грудки равномерно мариновались.

Лук режем тонкими полукольцами, морковь – кольцами.

Выкладываем на дно формы для запекания подушку из овощей и на нее укладываем мясо.

Духовку заранее греем до 180 градусов и запекаем мясо 30 минут.

Сыры натираем и смешиваем с яйцом.

Покрываем мясо сырным соусом и запекаем и 10 минут до расплавления сыра.

Подаем мясо с самыми разными гарнирами.