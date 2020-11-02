Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

В принципе, куриная грудка для запекания в духовке и на сковороде немного не подходит – она подсушивается и мясо становится суховатым. Но если вы правильно повторите мой рецепт, у вас получится необычайно мягкое и сочное мясо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 2 шт по 300 г;
- лук, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- сметана, 75 г;
- соевый соус, 40 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, 1 ч.л;
- перец, половина ч.л;
- сыр полутвердый, 50 г;
- сыр моцарелла, 75 г;
- яйцо, 1 шт.
Процесс приготовления
Секрет моего рецепта даже не в маринаде или каком-то новом способе запекания, а в нарезке мяса.
Грудки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Теперь внимание: острым ножом делаем надрезы поперек по всему мясу на расстоянии около 2 см друг от друга. И делаем надрезы вдоль, чтобы у нас получились такие надрезанные квадратики. Вы часто можете видеть у ресторанных кусков мяса, особенно свинины и говядины запеченных с такими надрезами квадратом.
Для маринада смешиваем соевый соус и сметану, измельченный чеснок, перец и соль.
Окунаем мясо в маринад и оставляем на 30 минут, периодически переворачиваем, чтобы грудки равномерно мариновались.
Лук режем тонкими полукольцами, морковь – кольцами.
Выкладываем на дно формы для запекания подушку из овощей и на нее укладываем мясо.
Духовку заранее греем до 180 градусов и запекаем мясо 30 минут.
Сыры натираем и смешиваем с яйцом.
Покрываем мясо сырным соусом и запекаем и 10 минут до расплавления сыра.
Подаем мясо с самыми разными гарнирами.
Как я уже говорила, такой способ нарезки мяса идеально подходит для разных видов мяса и оно не будет пересушенным и жестким.
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