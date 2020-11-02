Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

В принципе, куриная грудка для запекания в духовке и на сковороде немного не подходит – она подсушивается и мясо становится суховатым. Но если вы правильно повторите мой рецепт, у вас получится необычайно мягкое и сочное мясо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 2 шт по 300 г;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • сметана, 75 г;
  • соевый соус, 40 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, 1 ч.л;
  • перец, половина ч.л;
  • сыр полутвердый, 50 г;
  • сыр моцарелла, 75 г;
  • яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления

Секрет моего рецепта даже не в маринаде или каком-то новом способе запекания, а в нарезке мяса.

Грудки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Теперь внимание: острым ножом делаем надрезы поперек по всему мясу на расстоянии около 2 см друг от друга. И делаем надрезы вдоль, чтобы у нас получились такие надрезанные квадратики. Вы часто можете видеть у ресторанных кусков мяса, особенно свинины и говядины запеченных с такими надрезами квадратом.

Для маринада смешиваем соевый соус и сметану, измельченный чеснок, перец и соль.

Окунаем мясо в маринад и оставляем на 30 минут, периодически переворачиваем, чтобы грудки равномерно мариновались.

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

Лук режем тонкими полукольцами, морковь – кольцами.

Выкладываем на дно формы для запекания подушку из овощей и на нее укладываем мясо.

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

Духовку заранее греем до 180 градусов и запекаем мясо 30 минут.

Сыры натираем и смешиваем с яйцом.

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

Покрываем мясо сырным соусом и запекаем и 10 минут до расплавления сыра.

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

Подаем мясо с самыми разными гарнирами.

Просто делаю надрез на куриной грудке и получается очень сочно и вкусно!

Как я уже говорила, такой способ нарезки мяса идеально подходит для разных видов мяса и оно не будет пересушенным и жестким.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх