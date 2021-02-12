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Суп Затируха: забытая кулинарная традиция. Очень вкусно и аппетитно!

Суп Затируха! Хотите побаловать своих домочадцев? Приготовьте суп Затируха по нашему рецепту.

Что же из себя представляет суп Затируха

Суп Затируха является одной из разновидностей хлебный похлебок, которая известна еще с пятнадцатого века.

Ее очень часто можно было увидеть за обеденным столом крестьян.

Суп готовится либо на воде, либо на мясном бульоне. Получается он очень вкусным и ароматным.

Суп Затируха

Суп Затируха: ингредиенты

  • шесть средних клубней картошки
  • одна морковь
  • головка репчатого лука
  • тридцать миллилитров растительного масла
  • три четверти стакана муки
  • одно яйцо
  • семьсот грамм куриного мяса
  • полтора литра мясного бульона или воды
  • лавровый лист – по желанию
  • черный молотый перец и соль – по вкусу
  • укроп – для украшения

Суп Затируха

Суп Затируха: как нужно готовить

  • Нужно в трехлитровую кастрюлю налить подсолнечное масло и разогреть его.
  • Овощи очистить и хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем.
  • Репчатый лук нарезать на мелкие кубики и отправить в разогретое масло. Лук обжаривать до прозрачности. Потребуется пара минут.
  • Морковь пропустить через крупную фракцию терки. Как только лук станет прозрачным запустить к нему морковь.
  • Мясо хорошо помыть и, пока поджариваются овощи нарезать на кубики со стороной приблизительно в четыре сантиметра.
  • Хорошо перемешать поджаривающиеся овощи и отправить к ним мясо.
  • Мясо вместе с овощами жарить буквально несколько минут.
  • Как только мясо приобретет характерный румяный цвет, добавить в кастрюлю разрезанный на средние дольки картофель.
  • Все хорошо перемешать и жарить минуты три на максимальном огне.
  • По истечению необходимого времени мясо и овощи залить бульоном либо водой.
  • Как только жидкость начнет закипать, нужно накрыть кастрюлю крышкой и спустить огонь на средний уровень.
  • Пока готовится суп, в отдельную тарелку просеять муку, добавить яйцо и начать перетирать пальцами муку с яйцом. Получается такая затируха.
  • Приблизительно через четверть часа затируху по порциям всыпать в готовящийся обед.
  • Перемешать все деревянной ложечкой, увеличить мощность огня и довести суп до кипения.
  • Как только закипит, добавить лавровый лист, посолить, поперчить, вновь перемешать.
  • Закрыть кастрюлю крышкой и выключить огонь.

Суп Затируха

  • Прикрыть кастрюлю полотенчиком и оставить минут на пять, чтобы суп настоялся.

Все суп Затируха готов. Разлейте по порционным тарелочкам, сверху посыпьте мелко нарезанный укроп.

Восхитительный аромат распространяется по дому и напоминает нам наше детство.

Суп Затируха: готов

Кушайте на здоровье!

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