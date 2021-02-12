Суп Затируха: забытая кулинарная традиция. Очень вкусно и аппетитно!

Суп Затируха! Хотите побаловать своих домочадцев? Приготовьте суп Затируха по нашему рецепту.
Что же из себя представляет суп Затируха
Суп Затируха является одной из разновидностей хлебный похлебок, которая известна еще с пятнадцатого века.
Ее очень часто можно было увидеть за обеденным столом крестьян.
Суп готовится либо на воде, либо на мясном бульоне. Получается он очень вкусным и ароматным.
Суп Затируха: ингредиенты
- шесть средних клубней картошки
- одна морковь
- головка репчатого лука
- тридцать миллилитров растительного масла
- три четверти стакана муки
- одно яйцо
- семьсот грамм куриного мяса
- полтора литра мясного бульона или воды
- лавровый лист – по желанию
- черный молотый перец и соль – по вкусу
- укроп – для украшения
Суп Затируха: как нужно готовить
- Нужно в трехлитровую кастрюлю налить подсолнечное масло и разогреть его.
- Овощи очистить и хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем.
- Репчатый лук нарезать на мелкие кубики и отправить в разогретое масло. Лук обжаривать до прозрачности. Потребуется пара минут.
- Морковь пропустить через крупную фракцию терки. Как только лук станет прозрачным запустить к нему морковь.
- Мясо хорошо помыть и, пока поджариваются овощи нарезать на кубики со стороной приблизительно в четыре сантиметра.
- Хорошо перемешать поджаривающиеся овощи и отправить к ним мясо.
- Мясо вместе с овощами жарить буквально несколько минут.
- Как только мясо приобретет характерный румяный цвет, добавить в кастрюлю разрезанный на средние дольки картофель.
- Все хорошо перемешать и жарить минуты три на максимальном огне.
- По истечению необходимого времени мясо и овощи залить бульоном либо водой.
- Как только жидкость начнет закипать, нужно накрыть кастрюлю крышкой и спустить огонь на средний уровень.
- Пока готовится суп, в отдельную тарелку просеять муку, добавить яйцо и начать перетирать пальцами муку с яйцом. Получается такая затируха.
- Приблизительно через четверть часа затируху по порциям всыпать в готовящийся обед.
- Перемешать все деревянной ложечкой, увеличить мощность огня и довести суп до кипения.
- Как только закипит, добавить лавровый лист, посолить, поперчить, вновь перемешать.
- Закрыть кастрюлю крышкой и выключить огонь.
- Прикрыть кастрюлю полотенчиком и оставить минут на пять, чтобы суп настоялся.
Все суп Затируха готов. Разлейте по порционным тарелочкам, сверху посыпьте мелко нарезанный укроп.
Восхитительный аромат распространяется по дому и напоминает нам наше детство.
Суп Затируха: готов
Кушайте на здоровье!
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