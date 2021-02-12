Суп Затируха: забытая кулинарная традиция. Очень вкусно и аппетитно!

Суп Затируха! Хотите побаловать своих домочадцев? Приготовьте суп Затируха по нашему рецепту.

Что же из себя представляет суп Затируха

Суп Затируха является одной из разновидностей хлебный похлебок, которая известна еще с пятнадцатого века.

Ее очень часто можно было увидеть за обеденным столом крестьян.

Суп готовится либо на воде, либо на мясном бульоне. Получается он очень вкусным и ароматным.

Суп Затируха: ингредиенты

шесть средних клубней картошки

одна морковь

головка репчатого лука

тридцать миллилитров растительного масла

три четверти стакана муки

одно яйцо

семьсот грамм куриного мяса

полтора литра мясного бульона или воды

лавровый лист – по желанию

черный молотый перец и соль – по вкусу

укроп – для украшения

Суп Затируха: как нужно готовить

Нужно в трехлитровую кастрюлю налить подсолнечное масло и разогреть его.

Овощи очистить и хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Репчатый лук нарезать на мелкие кубики и отправить в разогретое масло. Лук обжаривать до прозрачности. Потребуется пара минут.

Морковь пропустить через крупную фракцию терки. Как только лук станет прозрачным запустить к нему морковь.

Мясо хорошо помыть и, пока поджариваются овощи нарезать на кубики со стороной приблизительно в четыре сантиметра.

Хорошо перемешать поджаривающиеся овощи и отправить к ним мясо.

Мясо вместе с овощами жарить буквально несколько минут.

Как только мясо приобретет характерный румяный цвет, добавить в кастрюлю разрезанный на средние дольки картофель.

Все хорошо перемешать и жарить минуты три на максимальном огне.

По истечению необходимого времени мясо и овощи залить бульоном либо водой.

Как только жидкость начнет закипать, нужно накрыть кастрюлю крышкой и спустить огонь на средний уровень.

Пока готовится суп, в отдельную тарелку просеять муку, добавить яйцо и начать перетирать пальцами муку с яйцом. Получается такая затируха.

Приблизительно через четверть часа затируху по порциям всыпать в готовящийся обед.

Перемешать все деревянной ложечкой, увеличить мощность огня и довести суп до кипения.

Как только закипит, добавить лавровый лист, посолить, поперчить, вновь перемешать.

Закрыть кастрюлю крышкой и выключить огонь.

Прикрыть кастрюлю полотенчиком и оставить минут на пять, чтобы суп настоялся.

Все суп Затируха готов. Разлейте по порционным тарелочкам, сверху посыпьте мелко нарезанный укроп.

Восхитительный аромат распространяется по дому и напоминает нам наше детство.

Суп Затируха: готов

Кушайте на здоровье!