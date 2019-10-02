Рассыпчатый плов в духовке: просто и вкусно

В духовке намного проще приготовить плов, чем на плите. А вот вкус у него получается такой же, как будто вы готовили его в казане. Плов в духовке всегда сочный и рассыпчатый. Поэтому понравится даже самым привередливым малоежкам.
Необходимые продукты
- 1 курица
- 1 большая морковь
- 1 луковица
- 500 грамм риса
- 100 миллилитров растительного масла
- 1 литр воды
Специи
- 1 чайная ложка куркумы
- пол чайной ложки карри
- 1 чайная ложка хлопьев болгарского перца
- соль, перец по вкусу
- 1 головка чеснока
- лавровый лист
- зира
- перец горошком
Начинаем приготовление
- Лук очищаем от шелухи и нарезаем мелкими кусочками. Натираем на терке очищенную морковь.
- Курицу нарезаем порционными кусочками, перекладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Затем перекладываем ее на тарелку.
- В масло, оставшееся от курицы, кладем лук и морковь. Все перемешиваем и тушим овощи до готовности.
- Берем форму для выпечки. На дно выкладываем курицу, рис, соль, перец и специи. А также подготовленную зажарку. Все заливаем водой, накрываем крышкой или фольгой. И отправляем в духовку.
- Выпекаем в течение 60-80 минут при температуре 180 градусов. Через отведенное время плов готов, можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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