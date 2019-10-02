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Рассыпчатый плов в духовке: просто и вкусно

В духовке намного проще приготовить плов, чем на плите. А вот вкус у него получается такой же, как будто вы готовили его в казане. Плов в духовке всегда сочный и рассыпчатый. Поэтому понравится даже самым привередливым малоежкам.

Необходимые продукты

  • 1 курица
  • 1 большая морковь
  • 1 луковица
  • 500 грамм риса
  • 100 миллилитров растительного масла
  • 1 литр воды

Специи

  • 1 чайная ложка куркумы
  • пол чайной ложки карри
  • 1 чайная ложка хлопьев болгарского перца
  • соль, перец по вкусу
  • 1 головка чеснока
  • лавровый лист
  • зира
  • перец горошком

Начинаем приготовление

  1. Лук очищаем от шелухи и нарезаем мелкими кусочками. Натираем на терке очищенную морковь.
  2. Курицу нарезаем порционными кусочками, перекладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Затем перекладываем ее на тарелку.
  3. В масло, оставшееся от курицы, кладем лук и морковь. Все перемешиваем  и тушим овощи до готовности.
  4. Берем форму для выпечки. На дно выкладываем курицу, рис, соль, перец и специи. А также подготовленную зажарку. Все заливаем водой, накрываем крышкой или фольгой. И отправляем в духовку.
  5. Выпекаем в течение 60-80 минут при температуре 180 градусов. Через отведенное время плов готов, можно подавать к столу.

Рассыпчатый плов в духовке: просто и вкусно

Приятного аппетита!

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