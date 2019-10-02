Рассыпчатый плов в духовке: просто и вкусно

В духовке намного проще приготовить плов, чем на плите. А вот вкус у него получается такой же, как будто вы готовили его в казане. Плов в духовке всегда сочный и рассыпчатый. Поэтому понравится даже самым привередливым малоежкам.

Необходимые продукты

1 курица

1 большая морковь

1 луковица

500 грамм риса

100 миллилитров растительного масла

1 литр воды

Специи

1 чайная ложка куркумы

пол чайной ложки карри

1 чайная ложка хлопьев болгарского перца

соль, перец по вкусу

1 головка чеснока

лавровый лист

зира

перец горошком

Начинаем приготовление

Лук очищаем от шелухи и нарезаем мелкими кусочками. Натираем на терке очищенную морковь. Курицу нарезаем порционными кусочками, перекладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Затем перекладываем ее на тарелку. В масло, оставшееся от курицы, кладем лук и морковь. Все перемешиваем и тушим овощи до готовности. Берем форму для выпечки. На дно выкладываем курицу, рис, соль, перец и специи. А также подготовленную зажарку. Все заливаем водой, накрываем крышкой или фольгой. И отправляем в духовку. Выпекаем в течение 60-80 минут при температуре 180 градусов. Через отведенное время плов готов, можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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