Салат Светофор: яркий витаминный салатик

Салат Светофор – витаминный, яркий, красивый салатик. От одного его вида у вас поднимется настроение и появится огромное желание скорее его поесть!
Салат Светофор: ингредиенты
- 3 (три) шт – болгарского перца
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 1 (одна) шт – яблока
- Петрушка
- Укроп
- Соль по вкусу
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
На заправку
- 100 (сто) гр – майонеза
- 100 (сто) мл – сметаны
Салат Светофор: рецепт
- Отварите филе курицы в подсоленной воде. Затем нарежьте его небольшими кубиками
- Берем красный, зеленый и желтый болгарский перцы. Нарежьте их небольшими кубиками
- Положите перцы в разные посуды
- Твердый сыр нарежьте тоже такого же размера кубиком
- Яблоко очистите от кожуры и также нарежьте, как другие ингредиенты
- Петрушку мелко нарежьте. Пару веточек уберите для украшения салата
- В салатнице соедините все ингредиенты и перемешайте. Но! Весь перец не добавляйте. Оставьте треть каждого из перца для украшения
- Приготовим соус. Смешайте соус и сметану. Перемешайте. Заправьте салат и перемешайте
- На плоской посуде разложите лист салат. Придайте форму овала. Посыпьте зеленью. Сверху выложите зеленый, желтый, красный перцы. Как в светофоре. Украсьте листиками петрушки. Отправьте салат в холодильник на 20 минут
Салат Светофор готов!
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