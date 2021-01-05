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Салат Светофор: яркий витаминный салатик

Салат Светофор – витаминный, яркий, красивый салатик. От одного его вида у вас поднимется настроение и появится огромное желание скорее его поесть!

Салат Светофор: ингредиенты

Салат Светофор

  • 3 (три) шт – болгарского перца
  • 300 (триста) гр – куриного филе
  • 1 (одна) шт – яблока
  • Петрушка
  • Укроп
  • Соль по вкусу
  • 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра

На заправку

  • 100 (сто) гр – майонеза
  • 100 (сто) мл – сметаны

Салат Светофор: рецепт

Салат Светофор

  • Отварите филе курицы в подсоленной воде. Затем нарежьте его небольшими кубиками
  • Берем красный, зеленый и желтый болгарский перцы. Нарежьте их небольшими кубиками
  • Положите перцы в разные посуды
  • Твердый сыр нарежьте тоже такого же размера кубиком
  • Яблоко очистите от кожуры и также нарежьте, как другие ингредиенты
  • Петрушку мелко нарежьте. Пару веточек уберите для украшения салата
  • В салатнице соедините все ингредиенты и перемешайте. Но! Весь перец не добавляйте. Оставьте треть каждого из перца для украшения
  • Приготовим соус. Смешайте соус и сметану. Перемешайте. Заправьте салат и перемешайте
  • На плоской посуде разложите лист салат. Придайте форму овала. Посыпьте зеленью. Сверху выложите зеленый, желтый, красный перцы. Как в светофоре. Украсьте листиками петрушки. Отправьте салат в холодильник на 20 минут

Салат Светофор готов!

Салат Светофор

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