Салат Светофор: яркий витаминный салатик

Салат Светофор – витаминный, яркий, красивый салатик. От одного его вида у вас поднимется настроение и появится огромное желание скорее его поесть!

Салат Светофор: ингредиенты

3 (три) шт – болгарского перца

300 (триста) гр – куриного филе

1 (одна) шт – яблока

Петрушка

Укроп

Соль по вкусу

150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра

На заправку

100 (сто) гр – майонеза

100 (сто) мл – сметаны

Салат Светофор: рецепт

Отварите филе курицы в подсоленной воде. Затем нарежьте его небольшими кубиками

Берем красный, зеленый и желтый болгарский перцы. Нарежьте их небольшими кубиками

Положите перцы в разные посуды

Твердый сыр нарежьте тоже такого же размера кубиком

Яблоко очистите от кожуры и также нарежьте, как другие ингредиенты

Петрушку мелко нарежьте. Пару веточек уберите для украшения салата

В салатнице соедините все ингредиенты и перемешайте. Но! Весь перец не добавляйте. Оставьте треть каждого из перца для украшения

Приготовим соус. Смешайте соус и сметану. Перемешайте. Заправьте салат и перемешайте

На плоской посуде разложите лист салат. Придайте форму овала. Посыпьте зеленью. Сверху выложите зеленый, желтый, красный перцы. Как в светофоре. Украсьте листиками петрушки. Отправьте салат в холодильник на 20 минут

Салат Светофор готов!