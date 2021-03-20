Покупаю недорогую сметану. Торт без выпечки из трех ингредиентов, плюс крем, теперь готовим постоянно к чаю

Такой торт можно быстро и просто сделать к любому празднику и с рецептом может справиться даже ребенок и начинающий кулинар. Простые коржи на сковороде и ароматный крем – вот и все, что нужно сделать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 200 г;
- мука, 380 г;
- сметана, 200 г;
- ванилин;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана, 600 г;
- пудра сахарная, 5 ст.л;
- загуститель для сметаны, 2 пачки.
Процесс приготовления
Сметану смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем мягкое и не липкое тесто.
Делим тесто на 8 кусочков и каждый раскатываем по размеру вашей сковороды.
Разогреваем сковороду и на сухой выпекаем до золотистости. Это занимаем по паре минут.
Сметану смешиваем с ванилином и сахарной пудрой, взбиваем миксером и когда все ингредиенты соединятся, всыпаем загуститель. Взбивать до густоты.
Формируем торт, обильно смазывая коржи кремом.
Верх и бока торта тоже смазываем, обсыпаем крошкой из печенья и отправляем в холодильник на несколько часов.
Готовлю я такой торт и с заварным кремом, а торт формирую тогда, когда крем горячий. Пока десерт стоит на столе и остывает, коржи хорошо пропитываются и через несколько часов, его можно подавать к чаю.
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