Для любителей блюд из печени — тортик-запеканка

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г говяжьей печени;

5 г соли;

2 лука;

5 г черного перца;

2 моркови;

20 г масла;

60 г муки;

120 мл сливок;

30 мл масла;

2 яйца.

Как приготовить:

Печень тщательно вымыть проточной водой, просушить.

После этого нарезать ее небольшими кусочками.

Затем очистить все ломтики от прожилок и пленок.



С лука стянуть шелуху, ополоснуть его и покрошить мелкими кубиками.

Морковь вымыть и очистить, натереть на терке.

В сковородку налить масло и убрать на плиту, прогреть.

Высыпать лук и морковь, тушить их, помешивая, до мягкости.

Смешать корнеплоды с печенью и пропустить массу через мясорубку. Можно также воспользоваться помощью блендера.



В полученный фарш взбить яйца, добавить соль, черный перец и паприку.



Перемешать компоненты, добавить муку, хорошенько соединить. Ввести сливки, тесто готово.

Форму смазать маслом, вылить туда готовую массу, распределить ее. Запекать пирог 30-35 минут при 180 градусах.