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Для любителей блюд из печени — тортик-запеканка

Для любителей блюд из печени — тортик-запеканка

ИНГРЕДИЕНТЫ
500 г говяжьей печени;
5 г соли;
2 лука;
5 г черного перца;
2 моркови;
20 г масла;
60 г муки;
120 мл сливок;
30 мл масла;
2 яйца.

Как приготовить:

Печень тщательно вымыть проточной водой, просушить.
После этого нарезать ее небольшими кусочками.
Затем очистить все ломтики от прожилок и пленок.

 

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С лука стянуть шелуху, ополоснуть его и покрошить мелкими кубиками.

 

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Морковь вымыть и очистить, натереть на терке.

 

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В сковородку налить масло и убрать на плиту, прогреть.
Высыпать лук и морковь, тушить их, помешивая, до мягкости.

 

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Смешать корнеплоды с печенью и пропустить массу через мясорубку. Можно также воспользоваться помощью блендера.

 

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В полученный фарш взбить яйца, добавить соль, черный перец и паприку.

 

 

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Перемешать компоненты, добавить муку, хорошенько соединить. Ввести сливки, тесто готово.
Форму смазать маслом, вылить туда готовую массу, распределить ее. Запекать пирог 30-35 минут при 180 градусах.

 

 

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