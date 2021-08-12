Помидоры «Сахарные» в 800 гр. или 1 л банках на зиму

Помидоров маринованных много не бывает. И самые вкусные те, что небольшого размера, буквально на один укус. А когда они еще вкусно просолены и замаринованы — совсем роскошно.
Такие и будем готовить!
На 6 банок по 800 грамм:
2,5-3 кг небольших спелые помидоров (не черри, лучше сливка или пальчики)
2 средние луковицы
6 зубчиков чеснока
2 стручка острого перца чили
зонтики укропа
семена укропа
семена горчицы
черный перец горошком
лавровый лист
Для маринада:
1 литр воды
5 ст. л. сахара
1 ст. л. с горкой соли (соль обычная каменная, не йодированная)
3 ст. л. яблочного уксуса
Как готовить:
1. Помидоры хорошо промыть, наколоть зубочисткой в районе плодоножки, чтобы они не потрескались) и сложить в стерильные сухие горячие банки.
2. В каждую банку добавить по 1 зубчику чеснока, зонтик укропа, кусочек острого перца и несколько полуколец лука.
3. Сюда же бросить по лавровому листу, по 0,5 ч. л. зерен горчицы и 4-5 шт. черного перца горошком.
4. Вскипятить воду и залить помидоры кипятком. Прикрыть крышками, оставить на 15 минут. Воду слить и залить второй раз чистой кипящей водой.
5. Чтобы сделать маринад, следует замерить воду, которую слили в первый раз. И на 1 л воды добавить нужное количество сахара и соли.Прокипятить, влить уксус.
6. Кипящим маринадом залить помидоры в банках, закрутить прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом.
Как остынут убрать на хранение.
Ох, какой же это прекрасный закусон! Проверено!
Удачных вам заготовок!
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