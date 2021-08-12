Помидоры «Сахарные» в 800 гр. или 1 л банках на зиму

Помидоров маринованных много не бывает. И самые вкусные те, что небольшого размера, буквально на один укус. А когда они еще вкусно просолены и замаринованы — совсем роскошно.

Такие и будем готовить!

На 6 банок по 800 грамм: 2,5-3 кг небольших спелые помидоров (не черри, лучше сливка или пальчики) 2 средние луковицы 6 зубчиков чеснока 2 стручка острого перца чили зонтики укропа семена укропа семена горчицы черный перец горошком лавровый лист Для маринада: 1 литр воды 5 ст. л. сахара 1 ст. л. с горкой соли (соль обычная каменная, не йодированная) 3 ст. л. яблочного уксуса

Как готовить:

1. Помидоры хорошо промыть, наколоть зубочисткой в районе плодоножки, чтобы они не потрескались) и сложить в стерильные сухие горячие банки.

2. В каждую банку добавить по 1 зубчику чеснока, зонтик укропа, кусочек острого перца и несколько полуколец лука.

3. Сюда же бросить по лавровому листу, по 0,5 ч. л. зерен горчицы и 4-5 шт. черного перца горошком.

4. Вскипятить воду и залить помидоры кипятком. Прикрыть крышками, оставить на 15 минут. Воду слить и залить второй раз чистой кипящей водой.

5. Чтобы сделать маринад, следует замерить воду, которую слили в первый раз. И на 1 л воды добавить нужное количество сахара и соли.

Прокипятить, влить уксус.

6. Кипящим маринадом залить помидоры в банках, закрутить прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом.

Как остынут убрать на хранение.

Ох, какой же это прекрасный закусон! Проверено!

Удачных вам заготовок!