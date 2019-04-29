Яйца по-шотландски — удивите родных и гостей такой вкуснятиной

Ингредиенты:

400 г куриного фарша;

5 небольших вареных яиц для начинки

1 сырое яйцо (желток – в фарш, белок – для обмакивания изделий);

1-2 чайных ложки рубленой петрушки;

50 г муки;

150 г хлебных крошек;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки

Приготовление:

Соединяем фарш с рубленной петрушкой, добавляем желтом, соль и перец по вкусу, хорошо перемешиваем и отбиваем.

Делим фарш на 5 частей и формируем 5 тонких лепешек овальной формы.

Яйца чистим и обваливаем в муке. Кладем его на сформированную лепешку и оборачиваем фаршем, полностью и равномерно покрывая каждое яйцо.

Опускаем каждое яйцо в фарше во взбитый белок, а затем обваливаем в хлебных крошках.

Выкладываем яйца на противне, смазанном растительным маслом.

Запекаем при 190 С до золотистой корочки, примерно 20-30 минут.

Приятного аппетита!

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