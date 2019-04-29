Яйца по-шотландски — удивите родных и гостей такой вкуснятиной

Ингредиенты:
400 г куриного фарша;
5 небольших вареных яиц для начинки
1 сырое яйцо (желток – в фарш, белок – для обмакивания изделий);
1-2 чайных ложки рубленой петрушки;
50 г муки;
150 г хлебных крошек;
соль и перец по вкусу;
растительное масло для жарки
Приготовление:
Соединяем фарш с рубленной петрушкой, добавляем желтом, соль и перец по вкусу, хорошо перемешиваем и отбиваем.
Делим фарш на 5 частей и формируем 5 тонких лепешек овальной формы.
Яйца чистим и обваливаем в муке. Кладем его на сформированную лепешку и оборачиваем фаршем, полностью и равномерно покрывая каждое яйцо.
Опускаем каждое яйцо в фарше во взбитый белок,а затем обваливаем в хлебных крошках.
Выкладываем яйца на противне, смазанном растительным маслом.
Запекаем при 190 С до золотистой корочки, примерно 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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