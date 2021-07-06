Буженина по-фермерски. Отличная альтернатива колбасным изделиям

Буженина по-фермерски — удивительная мясная нарезка к застолью.
Буженина по-фермерски: ингредиенты
- Свиное мясо (шея) – 1 кг. (один килограмм)
- Свежий чеснок – 3 д. (три дольки)
- Вода – 1,25 л. (один литр и двести пятьдесят миллилитров)
- Душистый перец – 10 шт. (десять штук)
- Горошек-перец чёрный – 15 шт. (пятнадцать штук)
- Тимьян – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Молотая зира – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Кориандр – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Смесь перцев молотая – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Копчёная паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Мелкая соль – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
- Соль крупного помола – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Для маринада в кастрюлю 3 литра налейте воду. Добавьте 5 ст. л. соли, 2 листа лаврушки, перцы горошком, 1 ч. л. Кориандра. Мясо уложите так, чтобы маринад покрывал его полностью. Накройте целлофаном или крышкой. Держите 24 часа в холодном месте.
- Свинину достаньте из жидкости и просушите салфеткой.
- Из тимьяна, паприки, смеси перцев, молотой зиры и 1 ст. л. крупной соли. Положите тужа же пропущенный чеснок и растительное масло. Перемешайте.
- Свинину натрите пряной смесью и оберните в три слоя фольги.
- Мясо отправьте на 70 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Оставьте готовую свинину до полного остывания в фольге.
- Подайте буженину в холодном виде.
Буженина по-фермерски получается очень вкусной и пикантной.
Готовьте на здоровье!
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