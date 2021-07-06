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Буженина по-фермерски. Отличная альтернатива колбасным изделиям

Буженина по-фермерски — удивительная мясная нарезка к застолью.

Буженина по-фермерски: ингредиенты

Буженина по-фермерски

  1. Свиное мясо (шея) – 1 кг. (один килограмм)
  2. Свежий чеснок – 3 д. (три дольки)
  3. Вода – 1,25 л. (один литр и двести пятьдесят миллилитров)
  4. Душистый перец – 10 шт. (десять штук)
  5. Горошек-перец чёрный – 15 шт. (пятнадцать штук)
  6. Тимьян – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Молотая зира – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Кориандр – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Смесь перцев молотая – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Копчёная паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Мелкая соль – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
  12. Соль крупного помола – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Для маринада в кастрюлю 3 литра налейте воду. Добавьте 5 ст. л. соли, 2 листа лаврушки, перцы горошком, 1 ч. л. Кориандра. Мясо уложите так, чтобы маринад покрывал его полностью. Накройте целлофаном или крышкой. Держите 24 часа в холодном месте.
  • Свинину достаньте из жидкости и просушите салфеткой.
  • Из тимьяна, паприки, смеси перцев, молотой зиры и 1 ст. л. крупной соли. Положите тужа же пропущенный чеснок и растительное масло. Перемешайте.
  • Свинину натрите пряной смесью и оберните в три слоя фольги.
  • Мясо отправьте на 70 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Оставьте готовую свинину до полного остывания в фольге.
  • Подайте буженину в холодном виде.

Буженина по-фермерски получается очень вкусной и пикантной.

Буженина по-фермерски. Отличная альтернатива колбасным изделиям 2

Готовьте на здоровье!

 

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