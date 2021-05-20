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Маринованные помидоры. Вкуснейшая закуска за 10 минут

Помидоры получаются очень вкусными и ароматными. Рецепт очень простой и быстрый

Ингредиенты:

  • Помидоры — 4 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Яблочный уксус — 0,5 ст. л.
  • Французская горчица — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Сахар — 1/3 ч. л.
  • Черный перец — 1/3 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 2 веточки

Приготовление:

  1. В ёмкости смешиваем растительное масло, уксус, французскую горчицу, соль, сахар, черный перец, зелень и измельченный через пресс чеснок. Все перемешиваем. Маринад готов.
  2. Помидоры моем и режем на кольца толщиной по 0,5 см.
  3. В миску кладем слой помидоров, обильно поливаем маринадом, сверху следующий слой помидоров и опять поливаем маринадом и так выкладываем все помидоры.
  4. Миску затягиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 15-20 минут, но чем дольше помидоры маринуются, тем вкуснее они получаются.

Приятного аппетита

Маринованные помидоры. Вкуснейшая закуска за 10 минут

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