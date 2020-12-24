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Шпроты в лаваше – великолепная новогодняя закуска. Быстрая закуска из лаваша

Шпроты давно стали одним из любимых блюд на любом праздничном столе. Самые частые – это бутерброды со шпротами. А я предлагаю вам не только оригинальную по вкусу, но и довольно красивую закуску из лаваша и шпротов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шпроты, 1 б;
  • лаваш, 2 шт (около 35 \40 см);
  • яйца, 2 шт;
  • сыр, 100 г;
  • чеснок, 2 зуб;
  • майонез, около 100 г;
  • листья салата.

Процесс приготовления

Шпроты вынимаем из банки, отрезаем хвостики, разделываем на две части и убираем хребет.

В майонез выдавливаем  через пресс чеснок, перемешиваем.

Раскладываем лист лаваша и смазываем его этим соусом.

Выкладываем листья салата (предварительно промываем и просушиваем).

Натираем сверху часть сыра и яйцо, делаем сеточку майонеза.

Накрываем вторым лавашом и смазываем соусом с чесноком.

Трем сыр и яйцо, делаем сеточку майонеза.

Выкладываем рыбку равномерно по лавашу и скручиваем тугой рулет.

Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 1 час.

Снимаем пленку, режем острым ножом на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.

Шпроты в лаваше – великолепная новогодняя закуска. Быстрая закуска из лаваша

Если вы не любите шпроты, вы можете использовать и другую консервированную рыбку, а листья салата вы можете заменить мелко резаным укропом.

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