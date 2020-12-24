Шпроты в лаваше – великолепная новогодняя закуска. Быстрая закуска из лаваша

Шпроты давно стали одним из любимых блюд на любом праздничном столе. Самые частые – это бутерброды со шпротами. А я предлагаю вам не только оригинальную по вкусу, но и довольно красивую закуску из лаваша и шпротов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шпроты, 1 б;
- лаваш, 2 шт (около 35 \40 см);
- яйца, 2 шт;
- сыр, 100 г;
- чеснок, 2 зуб;
- майонез, около 100 г;
- листья салата.
Процесс приготовления
Шпроты вынимаем из банки, отрезаем хвостики, разделываем на две части и убираем хребет.
В майонез выдавливаем через пресс чеснок, перемешиваем.
Раскладываем лист лаваша и смазываем его этим соусом.
Выкладываем листья салата (предварительно промываем и просушиваем).
Натираем сверху часть сыра и яйцо, делаем сеточку майонеза.
Накрываем вторым лавашом и смазываем соусом с чесноком.
Трем сыр и яйцо, делаем сеточку майонеза.
Выкладываем рыбку равномерно по лавашу и скручиваем тугой рулет.
Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 1 час.
Снимаем пленку, режем острым ножом на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.
Если вы не любите шпроты, вы можете использовать и другую консервированную рыбку, а листья салата вы можете заменить мелко резаным укропом.
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