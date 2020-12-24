Шпроты в лаваше – великолепная новогодняя закуска. Быстрая закуска из лаваша

Шпроты давно стали одним из любимых блюд на любом праздничном столе. Самые частые – это бутерброды со шпротами. А я предлагаю вам не только оригинальную по вкусу, но и довольно красивую закуску из лаваша и шпротов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шпроты, 1 б;

лаваш, 2 шт (около 35 \40 см);

яйца, 2 шт;

сыр, 100 г;

чеснок, 2 зуб;

майонез, около 100 г;

листья салата.

Процесс приготовления

Шпроты вынимаем из банки, отрезаем хвостики, разделываем на две части и убираем хребет.

В майонез выдавливаем через пресс чеснок, перемешиваем.

Раскладываем лист лаваша и смазываем его этим соусом.

Выкладываем листья салата (предварительно промываем и просушиваем).

Натираем сверху часть сыра и яйцо, делаем сеточку майонеза.

Накрываем вторым лавашом и смазываем соусом с чесноком.

Трем сыр и яйцо, делаем сеточку майонеза.

Выкладываем рыбку равномерно по лавашу и скручиваем тугой рулет.

Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 1 час.

Снимаем пленку, режем острым ножом на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.