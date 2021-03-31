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Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов

Вкуснейший торт из неожиданных продуктов! Домашний, очень вкусный с влажными коржами и нежного ароматного крема – это все готовим без яиц и молочных продуктов! Такой торт был частым гостем на столе наших бабушек. Простой и очень вкусный рецепт выпечки к чаю.

Приготовление такого торта под силу даже начинающему кулинару. Вкус торта порадует любителей интересной выпечки и тех, кто соблюдает пост. Поверьте, друзья, никто не догадается, из чего он приготовлен. Супер нежный и вкусный. Мы ели и ели его всей семьей и не могли оторваться.

Торт всегда получается мягким и всегда пропекается идеально, что немаловажно. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Приготовить такой торт сможет каждый и ингредиенты очень доступны. Я готова печь его каждый день. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Начнем с того что в сотейник вливаем один литр апельсинового сока. Я беру сок с мякотью.

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Добавим 200 грамм сахара

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Помешивая доведем до кипения

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Помешивая венчиком жидкость, понемногу добавляем манку. Не перестаем мешать, что бы не было комочков!

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

На медленном огне варим до загустения

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Прошло 3-4 минуты и у меня получилась вот такая каша.

Снимаем с огня и даем остыть. Крем пока довольно жидкий, но потом загустеет. В видео можно посмотреть какая консистенция.

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

В глубокую миску вливаем томатный сок

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Добавим щепотку соли

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Всыпаем 200 грамм сахара

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Добавим 10 грамм ванильного сахара

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Вливаем пять столовых ложек растительного масла без запаха

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Все хорошенько перемешаем

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Просеем 570 грамм муки

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Добавляем порциями и перемешиваем

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Также в муку не забудьте добавить чайную ложку соды

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Замесим тесто

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Тесто разделяем на восемь равных частей

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Из каждой части сделаем колобочек

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Раскатываем в пласты толщиной примерно 2-3 миллиметра

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Противень присыпаем мукой и выпекаем каждый корж при температуре 230 градусов примерно 3-4 минуты. Первый выпекается чуть дольше, а остальные все быстрее и быстрее, будьте внимательны

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Пока еще коржи горячие вырезаем из них круги с помощью тарелки

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Из обрезков делаем крошку, она у нас пойдет на украшение. Крошка мягкая, поэтому можно помять или руками или скалкой

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Крем у нас немного остыл, взбиваем миксером на больших оборотах до такого состояния. Масса увеличится в объеме и побелеет, станет очень похожа на заварной крем.

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Собираем наш торт в разъемном кольце. Я так делаю потому что мне так удобно, но можно и просто перемазать …

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Сверху присыпаем крошкой

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Накрываем пищевой пленкой и оставляем для пропитки на 3-4 часа, а лучше на ночь

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Я уверенна что никто не догадается из чего приготовлен этот торт. Я дала попробовать, кусочек, человеку который не любит манку, вы бы видели как он быстро съел. Я до сих пор не сказала ему, что там есть манка Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов

Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Чем дольше пропитывается, тем более равномерной становится структура, если когда перемазывала, еще можно было рассмотреть крупинки манки, то на следующий день вообще не возможно найти…

рецепт

  • Сок томатный 250 мл
  • Сахар 200 г
  • Масло раст. 5 ст.л.
  • Мука 570 г
  • Сода 1 ч.л.
  • Сахар ванильный 10 г
  • Сок апельсиновый 1 л
  • Сахар 200 г
  • Манка 100 г

Давайте жить вкусно!

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