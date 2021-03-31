Незаслуженно забытый рецепт наших бабушек. Легкий торт – без яиц и молочных продуктов.

Вкуснейший торт из неожиданных продуктов! Домашний, очень вкусный с влажными коржами и нежного ароматного крема – это все готовим без яиц и молочных продуктов! Такой торт был частым гостем на столе наших бабушек. Простой и очень вкусный рецепт выпечки к чаю.

Приготовление такого торта под силу даже начинающему кулинару. Вкус торта порадует любителей интересной выпечки и тех, кто соблюдает пост. Поверьте, друзья, никто не догадается, из чего он приготовлен. Супер нежный и вкусный. Мы ели и ели его всей семьей и не могли оторваться.

Торт всегда получается мягким и всегда пропекается идеально, что немаловажно. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Приготовить такой торт сможет каждый и ингредиенты очень доступны. Я готова печь его каждый день. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Начнем с того что в сотейник вливаем один литр апельсинового сока. Я беру сок с мякотью.

Добавим 200 грамм сахара

Помешивая доведем до кипения

Помешивая венчиком жидкость, понемногу добавляем манку. Не перестаем мешать, что бы не было комочков!

На медленном огне варим до загустения

Прошло 3-4 минуты и у меня получилась вот такая каша.

Снимаем с огня и даем остыть. Крем пока довольно жидкий, но потом загустеет. В видео можно посмотреть какая консистенция.

В глубокую миску вливаем томатный сок

Добавим щепотку соли

Всыпаем 200 грамм сахара

Добавим 10 грамм ванильного сахара

Вливаем пять столовых ложек растительного масла без запаха

Все хорошенько перемешаем

Просеем 570 грамм муки

Добавляем порциями и перемешиваем

Также в муку не забудьте добавить чайную ложку соды

Замесим тесто

Тесто разделяем на восемь равных частей

Из каждой части сделаем колобочек

Раскатываем в пласты толщиной примерно 2-3 миллиметра

Противень присыпаем мукой и выпекаем каждый корж при температуре 230 градусов примерно 3-4 минуты. Первый выпекается чуть дольше, а остальные все быстрее и быстрее, будьте внимательны

Пока еще коржи горячие вырезаем из них круги с помощью тарелки

Из обрезков делаем крошку, она у нас пойдет на украшение. Крошка мягкая, поэтому можно помять или руками или скалкой

Крем у нас немного остыл, взбиваем миксером на больших оборотах до такого состояния. Масса увеличится в объеме и побелеет, станет очень похожа на заварной крем.

Накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть

Собираем наш торт в разъемном кольце. Я так делаю потому что мне так удобно, но можно и просто перемазать …

Сверху присыпаем крошкой

Накрываем пищевой пленкой и оставляем для пропитки на 3-4 часа, а лучше на ночь

Я уверенна что никто не догадается из чего приготовлен этот торт. Я дала попробовать, кусочек, человеку который не любит манку, вы бы видели как он быстро съел. Я до сих пор не сказала ему, что там есть манка

Чем дольше пропитывается, тем более равномерной становится структура, если когда перемазывала, еще можно было рассмотреть крупинки манки, то на следующий день вообще не возможно найти…

рецепт

Сок томатный 250 мл

Сахар 200 г

Масло раст. 5 ст.л.

Мука 570 г

Сода 1 ч.л.

Сахар ванильный 10 г

Сок апельсиновый 1 л

Сахар 200 г

Манка 100 г

Давайте жить вкусно!