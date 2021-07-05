Одной порции всегда не хватает. Пышные и нежные оладьи с начинкой: ленивые пирожки

Пышные и нежные оладьи с начинкой, больше похожи на пирожки, только времени на готовку, вы потратите намного меньше. Начинку берите любую по своему вкусу. Я сделала с яйцами и зеленым луком, а вы можете использовать другие продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 2 стакана;
- сода и соль по 1 ч.л;
- мука, 3 стакана;
- яйцо, 1 шт;
- яйца отварные, 4 шт;
- зеленый лук и укроп, по пучку;
- масло растительное, 50 мл.
Процесс приготовления
Теплый кефир смешиваем с солью и содой, хорошо перемешиваем венчиком.
Добавляем яйцо и перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, хорошо смешиваем, чтобы получилось густое и однородное тесто.
Отварные яйцо и зеленый лук, зелень режем мелко, солим и перчим по вкусу.
Добавляем массу в тесто и хорошо перемешиваем до однородности.
Совет: чтобы пирожки были пышными и не садились после того, как снимите их со сковородки, нагрейте немного кефир и потом только добавляйте соду.
Тесто можно выкладывать на сковороду столовой ложкой или выдавливать порционно при помощи пакета, в котором отрезают один уголок. Подходит и кондитерский пакет.
Обжариваем с двух сторон до румяности.
Подаю такие пирожки со сметаной или острым соусом с чесноком и зеленью. Можно сделать отдельным блюдом или использовать в качестве хлеба к основным блюдам.
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