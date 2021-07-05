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Одной порции всегда не хватает. Пышные и нежные оладьи с начинкой: ленивые пирожки

Пышные и нежные оладьи с начинкой, больше похожи на пирожки, только времени на готовку, вы потратите намного меньше. Начинку берите любую по своему вкусу. Я сделала с яйцами и зеленым луком, а вы можете использовать другие продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 2 стакана;
  • сода и соль по 1 ч.л;
  • мука, 3 стакана;
  • яйцо, 1 шт;
  • яйца отварные, 4 шт;
  • зеленый лук и укроп, по пучку;
  • масло растительное, 50 мл.

Процесс приготовления

Теплый кефир смешиваем с солью и содой, хорошо перемешиваем венчиком.

Добавляем яйцо и перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, хорошо смешиваем, чтобы получилось густое и однородное тесто.

Отварные яйцо и зеленый лук, зелень режем мелко, солим и перчим по вкусу.

Добавляем массу в тесто и хорошо перемешиваем до однородности.

Совет: чтобы пирожки были пышными и не садились после того, как снимите их со сковородки, нагрейте немного кефир и потом только добавляйте соду.

Тесто можно выкладывать на сковороду столовой ложкой или выдавливать порционно при помощи пакета, в котором отрезают один уголок. Подходит и кондитерский пакет.

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Одной порции всегда не хватает. Пышные и нежные оладьи с начинкой: ленивые пирожки

Подаю такие пирожки со сметаной или острым соусом с чесноком и зеленью. Можно сделать отдельным блюдом или использовать в качестве хлеба к основным блюдам.

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