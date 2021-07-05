Одной порции всегда не хватает. Пышные и нежные оладьи с начинкой: ленивые пирожки

Пышные и нежные оладьи с начинкой, больше похожи на пирожки, только времени на готовку, вы потратите намного меньше. Начинку берите любую по своему вкусу. Я сделала с яйцами и зеленым луком, а вы можете использовать другие продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 2 стакана;

сода и соль по 1 ч.л;

мука, 3 стакана;

яйцо, 1 шт;

яйца отварные, 4 шт;

зеленый лук и укроп, по пучку;

масло растительное, 50 мл.

Процесс приготовления

Теплый кефир смешиваем с солью и содой, хорошо перемешиваем венчиком.

Добавляем яйцо и перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, хорошо смешиваем, чтобы получилось густое и однородное тесто.

Отварные яйцо и зеленый лук, зелень режем мелко, солим и перчим по вкусу.

Добавляем массу в тесто и хорошо перемешиваем до однородности.

Совет: чтобы пирожки были пышными и не садились после того, как снимите их со сковородки, нагрейте немного кефир и потом только добавляйте соду.

Тесто можно выкладывать на сковороду столовой ложкой или выдавливать порционно при помощи пакета, в котором отрезают один уголок. Подходит и кондитерский пакет.

Обжариваем с двух сторон до румяности.