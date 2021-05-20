Заливной пирог с мясом. Простейший пирог с начинкой из зелёного лука и мяса

Заливной пирог с мясом украсит любой праздничный стол и понравится всем без исключения.
Заливной пирог с мясом: ингредиенты
- Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Мука пшеничная — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Твёрдый сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Филе куриное — 200 гр. (двести грамм)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Лук зелёный
- Соль, перец- по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите куриное филе до готовности.
- Вбейте в чашку куриные яйца, посолите и взбейте венчиком. Затем добавьте сметану и чёрный перец.
- Нарежьте небольшими кусками филе курицы.
- Яичную массу взбейте и добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Затем добавьте мясо и измельчённый зелёный лук. Всё тщательно перемешайте.
- Возьмите форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и переложите в неё тесто.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
- Натрите на мелкой тёрке сыр и присыпьте пирог. Снова поставьте в духовку и запекайте ещё 10 минут.
Заливной пирог с мясом подавайте в горячем виде к чаю.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии