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В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Оладьи каждая хозяйка готовит по своему любимому рецепту. Я предлагаю вам попробовать этот  вы и точно станете так всегда делать —  оладушки очень нежные, ароматные, не впитывают в себя растительное масло.

В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • яблоки, 5 шт;
  • сахар, 100 г;
  • мука, 5 ст.л;
  • соль щепотка.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте любого сорта, просто в зависимости от их сладости, будете добавлять сахар.

Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с яйцами, солью и сахаром. Перемешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу.

В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Выкладываем тесто столовой ложкой и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Подаем со сметаной или медом.

В тесто вы можете еще добавить корицу, если любите сочетание яблок и этой специи.

В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Оладушки очень мягкие, нежные, детям они нравятся, хотя мои не любят всякие яблочные начинки в выпечке.

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