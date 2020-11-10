В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Оладьи каждая хозяйка готовит по своему любимому рецепту. Я предлагаю вам попробовать этот вы и точно станете так всегда делать — оладушки очень нежные, ароматные, не впитывают в себя растительное масло.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- яблоки, 5 шт;
- сахар, 100 г;
- мука, 5 ст.л;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте любого сорта, просто в зависимости от их сладости, будете добавлять сахар.
Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с яйцами, солью и сахаром. Перемешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу.
Разогреваем растительное масло в сковороде.
Выкладываем тесто столовой ложкой и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
Подаем со сметаной или медом.
В тесто вы можете еще добавить корицу, если любите сочетание яблок и этой специи.
Оладушки очень мягкие, нежные, детям они нравятся, хотя мои не любят всякие яблочные начинки в выпечке.
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