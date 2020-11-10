В яблоки добавляю яйца и готовлю крутое блюдо! Даже не догадывалась, что оладьи можно приготовить ещё и так

Оладьи каждая хозяйка готовит по своему любимому рецепту. Я предлагаю вам попробовать этот вы и точно станете так всегда делать — оладушки очень нежные, ароматные, не впитывают в себя растительное масло.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

яблоки, 5 шт;

сахар, 100 г;

мука, 5 ст.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте любого сорта, просто в зависимости от их сладости, будете добавлять сахар.

Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с яйцами, солью и сахаром. Перемешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу.

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Выкладываем тесто столовой ложкой и обжариваем по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

Подаем со сметаной или медом.

В тесто вы можете еще добавить корицу, если любите сочетание яблок и этой специи.