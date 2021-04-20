Салат Чайка. Нежный и сытный салат, который наши бабушки и мамы готовили еще с прошлого века

Салат Чайка один из самых простых в приготовлении и очень приятных на вкус салатов. Он непременно станет одним из Ваших любимых салатов.
Салат Чайка: ингредиенты
- Яйца — 3 шт. (три штуки0
- Сыр твёрдый — 200 г. (двести грамм)
- Горошек зелёный консервированный — 200 г.(двести грамм)
- Майонез — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Одна луковица
Пошаговое приготовление:
- Яйца варить, затем нарезать либо натереть на тёрке.
- Сыр натереть на крупной тёрке.
- Луковицу нарезать мелкими кубиками.
- Все ингредиенты соединить в миске. Затем добавить зелёный горошек и приправить майонезом, солью и специями на вкус.
Салат Чайка готов к подаче.
Приятного Вам аппетита!
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