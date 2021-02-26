Картофель по-испански! Традиционно картофель по-испански (Patatas bravas) подается как часть «Тапас» — сборного блюда различных закусок к алкогольным напиткам.
Тем не менее, картофель по-испански (Patatas bravas) служит отличным гарниром ко многим мясным блюдам испанской кухни.
Благодаря своему своеобразному виду и пикантному вкусу, это блюдо по праву пользуется большой популярностью у любителей испанской кухни.
Картофель по-испански: ингредиенты
- Картофель красный, нарезанный кубиками в 2,5 см. — 1 кг
- Чеснок, перетертый в пасту — 4 зубчика
- Томатная паста – 50 г
- Винный уксус — 1 ст. л.
- Майонез — 50 г
- Паприка копченая — 20 г
- Кайенский перец — 1 ч. л.
- Пищевая сода — 1/2 ч. л.
- Морская соль
- Растительное масло
Картофель по-испански: приготовление соуса
В разогретое масло положить чеснок, паприку, кайенский перец и жарить полминуты. Затем добавить томатную пасту, перемешать и жарить ещё столько же.
Добавить полстакана воды, перемешать и после того, как закипит, уменьшив огонь, варить еще 4-5 минут.
Дав смеси остыть, добавить в неё уксус и майонез и хорошенько взбить.
Картофель по-испански: приготовление
- В кипящую поду положить нарезанный кубиками картофель, сразу добавить соду.
- Варить минуту – полторы, после чего слить воду, хорошенько сцедить и вернуть на медленный огонь, чтобы испарилась поверхностная влага.
- Щедро посолить картофель и перемешивать до тех пор, пока не увидите на поверхности картошки слой густой пасты.
- Выложить кусочки картошки в один слой на кондитерскую бумагу и дайте постоять 2 часа.
- Разогреть большое количество масла и жарить картофель до золотисто коричневатой корочки. Куски картошки должны жариться во фритюре, то есть полностью погруженными в масло.
Выложить картофель на блюдо. Туда же положить небольшую чашку с соусом. Подавать горячим и с горячительным!
Картофель по-испански: готов
Приятного аппетита!
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