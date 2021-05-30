Почему многослойный салат с кабачками – любимая летняя еда

Свежий слоеный салатик с кабачками – это всегда хит на нашем столе. Блюдо получается легким, но сытным, сочетается с разными блюдами. Потребуется минимальный набор продуктов – кабачки и помидоры.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- помидоры, 2 шт;
- сыр, 60 г;
- перец сладкий, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- майонез, 200 г;
- зелень, соль и перец.
Процесс приготовления
Кабачок моем, режем кружочками по 1 см толщиной, солим и оставляем на время.
Подсушиваем кабачковые кружочки на салфетке и обжариваем с двух сторон на растительном масле.
Выкладываем кабачок на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Помидоры режем тонкими дольками, сладкий перец соломкой.
Сыр трем на терке, а чеснок мелко рубим ножом.
Зелень измельчаем.
Совет: кабачки сочетаются с укропом и петрушкой, поэтому возьмите по хорошему пучку.
На плоское блюдо выкладываем слой кабачком, делаем сеточку майонеза и посыпаем зеленью.
Сверху выкладываем томатные кружочки, сеточка майонеза и посыпаем чесноком.
Выкладываем сладкий перец, сеточка майонеза и зелень.
Посыпаем сыром, делаем сеточку майонеза и повторяем все слои.
Салат отправляем в холодильник настояться на пару часов.
Подаю такой салат к мясным закускам и отварной или запеченной в духовке молодой картошке.
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