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Почему многослойный салат с кабачками – любимая летняя еда

Свежий слоеный салатик с кабачками – это всегда хит на нашем столе. Блюдо получается легким, но сытным, сочетается с разными блюдами. Потребуется минимальный набор продуктов – кабачки и помидоры.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 1 шт;
  • помидоры, 2 шт;
  • сыр, 60 г;
  • перец сладкий, 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • майонез, 200 г;
  • зелень, соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачок моем, режем кружочками по 1 см толщиной, солим и оставляем на время.

Подсушиваем кабачковые кружочки на салфетке и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Выкладываем кабачок на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Помидоры режем тонкими дольками, сладкий перец соломкой.

Сыр трем на терке, а чеснок мелко рубим ножом.

Зелень измельчаем.

Совет: кабачки сочетаются с укропом и петрушкой, поэтому возьмите по хорошему пучку.

На плоское блюдо выкладываем слой кабачком, делаем сеточку майонеза и посыпаем зеленью.

Сверху выкладываем томатные кружочки, сеточка майонеза и посыпаем чесноком.

Выкладываем сладкий перец, сеточка майонеза и зелень.

Посыпаем сыром, делаем сеточку майонеза и повторяем все слои.

Салат отправляем в холодильник настояться на пару часов.

Почему многослойный салат с кабачками – любимая летняя еда

Подаю такой салат к мясным закускам и отварной или запеченной в духовке молодой картошке.

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