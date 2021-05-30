Почему многослойный салат с кабачками – любимая летняя еда

Свежий слоеный салатик с кабачками – это всегда хит на нашем столе. Блюдо получается легким, но сытным, сочетается с разными блюдами. Потребуется минимальный набор продуктов – кабачки и помидоры.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

помидоры, 2 шт;

сыр, 60 г;

перец сладкий, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

майонез, 200 г;

зелень, соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачок моем, режем кружочками по 1 см толщиной, солим и оставляем на время.

Подсушиваем кабачковые кружочки на салфетке и обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Выкладываем кабачок на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Помидоры режем тонкими дольками, сладкий перец соломкой.

Сыр трем на терке, а чеснок мелко рубим ножом.

Зелень измельчаем.

Совет: кабачки сочетаются с укропом и петрушкой, поэтому возьмите по хорошему пучку.

На плоское блюдо выкладываем слой кабачком, делаем сеточку майонеза и посыпаем зеленью.

Сверху выкладываем томатные кружочки, сеточка майонеза и посыпаем чесноком.

Выкладываем сладкий перец, сеточка майонеза и зелень.

Посыпаем сыром, делаем сеточку майонеза и повторяем все слои.

Салат отправляем в холодильник настояться на пару часов.