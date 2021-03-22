Именно так готовлю печень, такую вы еще не пробовали! Растрепки из печени: очень бюджетно

Такие рубленые котлеты традиционно готовят из куриного или свиного мяса. Но если вы попробуете сделать из печения, поверьте, так получится не менее вкусно. Это один из моих любимых, простых рецептов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень, 500 г;

яйца, 2 шт;

лук, 1 шт;

мука кукурузная, 2 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Печень промываем, очищаем от всего лишнего и режем небольшими кусочками.

Совет: печень можно взять любую, но вкуснее сделать блюдо из куриной печени.

Лук режем мелким кубиком.

Смешиваем печень с луком и яйцами, солью и перцем, специями. Вымешиваем и всыпаем муку, можно не только кукурузную, но и любую или даже крахмал.

Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем массу по столовой ложке.

Обжариваем котлеты с двух сторон до румяности.