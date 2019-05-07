Мягкие и пушистые мясные биточки «Особые» с морковью

Оригинальное блюдо к ужину!
Ингредиенты:
300 г курицы (филе),
200 г свинины полужирной,
100 г черного (серого) хлеба,
2 луковицы,
1 желток,
2 моркови (отваренных до полуготовности),
2-3 зубчика чеснока,
соль, перец,
зелень петрушки.
Приготовление:
Мясо, морковь, лук и чеснок прокручиваем через мясорубку.
Размочите хлеб и измельчите в блендере.
Смешиваем все ингредиенты, добавляем яичный желток, рубленую зелень, соль, перец, тщательно вымешиваем.
Формируем из фарша круглые биточки, отбиваем их рука об руку и поджариваем без панировки на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.
По желанию можете протушить минуты 3-4.
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