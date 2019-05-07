Мягкие и пушистые мясные биточки «Особые» с морковью

Ингредиенты:

300 г курицы (филе),

200 г свинины полужирной,

100 г черного (серого) хлеба,

2 луковицы,

1 желток,

2 моркови (отваренных до полуготовности),

2-3 зубчика чеснока,

соль, перец,

зелень петрушки.

Приготовление:

Мясо, морковь, лук и чеснок прокручиваем через мясорубку.

Размочите хлеб и измельчите в блендере.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем яичный желток, рубленую зелень, соль, перец, тщательно вымешиваем.

Формируем из фарша круглые биточки, отбиваем их рука об руку и поджариваем без панировки на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.

По желанию можете протушить минуты 3-4.