Раньше за ней были очереди, сейчас не купить, любят дети и взрослые. Воздушная булочка Ромашка

Ромашка была одним из самых простых и любимых лакомств, которые продавались в любом буфете и хлебном магазине, кафетерии. Такое в меру сладкое сдобное тесто, получается очень воздушным, булочки можно кушать просто так или с дополнением в виде джема, варенья.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 1 стакан (200 мл);

дрожжи свежие, 20 г или сухие, 7 г;

желток, 1 шт;

сахар, 3 ст.л;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 1 ст.л;

сметана жирная, 2 ст.л;

мука, около 3.5 стакана;

масло сливочное, 1 ст.л.

Для приготовления сладкой крошки необходимо:

сахар, 1 ст.л;

мука, 2 ст.л;

масло сливочное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Дополнительно для смазывания булочек нужен еще желток и немного воды.

В теплой воде разводим дрожжи и оставляем для их реакции.

Желток смешиваем с сахаром и солью, ложкой растительного масла и сметаной. Перемешиваем венчиком или вилкой.

Теперь вливаем в сдобу дрожжи и перемешиваем массу.

Муку просеиваем и частями вводим в массу.

Совет: мука у всех с разной плотностью, поэтому вводим ее обязательно частями – вам может потребоваться чуть больше, чем в рецепте или меньше.

Когда будет сложно вымешивать, добавляем размягченное сливочное масло и мешаем руками.

Всыпаем еще муку и вымешиваем на столе.

Когда тесто перестанет липнуть к рукам, станет мягким, хорошо держащим форму, перекладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Обминаем тесто и делим на 7 частей, скатываем в колобки.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки в виде ромашки.

Совет: оставляйте расстояние между колобками, ведь тесто еще будет расти.

Накрываем колобки и оставляем в теплом месте на 20 минут.

Взбиваем желток с водой, смазываем булочки.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 20 – 25 минут.

Смешиваем сахар и муку, размягченное сливочное масло, перетираем все руками.

Вынимаем булочки, опять смазываем желтком и посыпаем крошкой. Допекаем еще 20 минут.

Если булочки у вас сильно подрумянились, тогда накройте их фольгой и так допекайте вместе с крошкой.

Вот такой простой и быстрый рецепт вкусных булочек.