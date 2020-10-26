Раньше за ней были очереди, сейчас не купить, любят дети и взрослые. Воздушная булочка Ромашка

Ромашка была одним из самых простых и любимых лакомств, которые продавались в любом буфете и хлебном магазине, кафетерии. Такое в меру сладкое сдобное тесто, получается очень воздушным, булочки можно кушать просто так или с дополнением в виде джема, варенья.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 1 стакан (200 мл);
- дрожжи свежие, 20 г или сухие, 7 г;
- желток, 1 шт;
- сахар, 3 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 1 ст.л;
- сметана жирная, 2 ст.л;
- мука, около 3.5 стакана;
- масло сливочное, 1 ст.л.
Для приготовления сладкой крошки необходимо:
- сахар, 1 ст.л;
- мука, 2 ст.л;
- масло сливочное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Дополнительно для смазывания булочек нужен еще желток и немного воды.
В теплой воде разводим дрожжи и оставляем для их реакции.
Желток смешиваем с сахаром и солью, ложкой растительного масла и сметаной. Перемешиваем венчиком или вилкой.
Теперь вливаем в сдобу дрожжи и перемешиваем массу.
Муку просеиваем и частями вводим в массу.
Совет: мука у всех с разной плотностью, поэтому вводим ее обязательно частями – вам может потребоваться чуть больше, чем в рецепте или меньше.
Когда будет сложно вымешивать, добавляем размягченное сливочное масло и мешаем руками.
Всыпаем еще муку и вымешиваем на столе.
Когда тесто перестанет липнуть к рукам, станет мягким, хорошо держащим форму, перекладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
Обминаем тесто и делим на 7 частей, скатываем в колобки.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем колобки в виде ромашки.
Совет: оставляйте расстояние между колобками, ведь тесто еще будет расти.
Накрываем колобки и оставляем в теплом месте на 20 минут.
Взбиваем желток с водой, смазываем булочки.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 20 – 25 минут.
Смешиваем сахар и муку, размягченное сливочное масло, перетираем все руками.
Вынимаем булочки, опять смазываем желтком и посыпаем крошкой. Допекаем еще 20 минут.
Если булочки у вас сильно подрумянились, тогда накройте их фольгой и так допекайте вместе с крошкой.
Вот такой простой и быстрый рецепт вкусных булочек.
Свежие комментарии