Овощной салат к мясу. Отличное дополнение к мясным блюдам

Овощной салат к мясу стане прекрасным дополнением к любому мясному блюду. Это блюдо простое в приготовлении, но невероятно вкусное.
Овощной салат к мясу: ингредиенты
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Свежий огурец — 3 шт. (три штуки)
- Болгарский перец- 1 шт. (одна штука)
- Зелёный лук — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Укроп — 30 гр. (тридцать грамм)
- Кунжутные семечки — 10 гр. (десять грамм)
Заправка:
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Красный перец — одна щепотка
Процесс приготовления:
- Морковь натрите на тёрке для моркови по-корейски. Болгарский перец — соломкой, свежий огурец брусочками. Затем все ингредиенты переложите в салатник.
- Зелёный лук и укроп измельчите и добавьте к остальным ингредиентам.
- Теперь приготовьте соус. Выложите в миску пропущенный через пресс чеснок, затем добавьте сахар, соевый соус, оливковое масло, соль, красный и чёрный перцы и перемешайте.
- Отправьте готовый соус в миску с овощами и перемешайте.
Овощной салат к мясу можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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