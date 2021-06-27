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Овощной салат к мясу. Отличное дополнение к мясным блюдам

Овощной салат к мясу стане прекрасным дополнением к любому мясному блюду. Это блюдо простое в приготовлении, но невероятно вкусное.

Овощной салат к мясу: ингредиенты

Овощной салат к мясу

  1. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  2. Свежий огурец — 3 шт. (три штуки)
  3. Болгарский перец- 1 шт. (одна штука)
  4. Зелёный лук — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Укроп  — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Кунжутные семечки — 10 гр. (десять грамм)

Заправка:

  1. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  2. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Соль, перец — по вкусу
  4. Оливковое масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  5. Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Красный перец — одна щепотка

Процесс приготовления:

  • Морковь натрите на тёрке для моркови по-корейски. Болгарский перец — соломкой, свежий огурец брусочками. Затем все ингредиенты переложите в салатник.
  • Зелёный лук и укроп измельчите и добавьте к остальным ингредиентам.
  • Теперь приготовьте соус. Выложите в миску пропущенный через пресс чеснок, затем добавьте сахар, соевый соус, оливковое масло, соль, красный и чёрный перцы и перемешайте.
  • Отправьте готовый соус в миску с овощами и перемешайте.

Овощной салат к мясу можно подавать к столу.

Овощной салат к мясу. Отличное дополнение к мясным блюдам 2

Приятного аппетита!

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