Яичные маффины с ветчиной такие нежные, вкусные и невероятные! Приготовление не займет много времени. Наверное минут десять! В рузультате — вкуснейшая закуска, которая понравится как взрослым, так и деткам!
Яичные маффины с ветчиной: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 8 (восемь) шт — яиц
- 50 (пятьдесят) гр — шпината
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 12 (двенадцать) ломтиков — ветчины
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца. Добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, сыр, шпинат, специи по вкусу и перемешайте
- Формочки для маффинов выложите кусочками ветчины крест-накрест
- Наполните формы яично-сырной смесью и зеленью
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на двадцать минут. Этот рецепт подходит для прошутто, балыка. Однако рыбу не рекомендовано использовать, особенно если у вас силиконовая форма. Запах слишком въедается, и отмыть их после рыбы будет проблематично. В остальных случаях смело используйте любимые наполнители для и специи для яичных маффинов
- Яичные маффины с ветчиной — отличный вариант для семейного завтрака, в выходной день! Подавать их можно с салатом из свежих овощей. А также, лично я, пробовала добавлять и грибы в это лакомство. Просто нарезала их мелкими кусочками, и добавляла. Весьма оригинально, аппетитно и вкусно. Готовьте на здоровье!
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