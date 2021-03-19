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Яичные маффины с ветчиной

Яичные маффины с ветчиной такие нежные, вкусные и невероятные! Приготовление не займет много времени. Наверное минут десять! В рузультате — вкуснейшая закуска, которая понравится как взрослым, так и деткам!

Яичные маффины с ветчиной

Яичные маффины с ветчиной: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 8 (восемь) шт — яиц
  3. 50 (пятьдесят) гр — шпината
  4. 100 (сто) гр — твердого сыра
  5. 12 (двенадцать) ломтиков — ветчины
  6. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Взбейте яйца. Добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, сыр, шпинат, специи по вкусу и перемешайте
  • Формочки для маффинов выложите кусочками ветчины крест-накрест
  • Наполните формы яично-сырной смесью и зеленью
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на двадцать минут. Этот рецепт подходит для прошутто, балыка. Однако рыбу не рекомендовано использовать, особенно если у вас силиконовая форма. Запах слишком въедается, и отмыть их после рыбы будет проблематично. В остальных случаях смело используйте любимые наполнители для и специи для яичных маффинов
  • Яичные маффины с ветчиной — отличный вариант для семейного завтрака, в выходной день! Подавать их можно с салатом из свежих овощей. А также, лично я, пробовала добавлять и грибы в это лакомство.
    Просто нарезала их мелкими кусочками, и добавляла. Весьма оригинально, аппетитно и вкусно. Готовьте на здоровье!
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