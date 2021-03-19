Яичные маффины с ветчиной такие нежные, вкусные и невероятные! Приготовление не займет много времени. Наверное минут десять! В рузультате — вкуснейшая закуска, которая понравится как взрослым, так и деткам!

Яичные маффины с ветчиной: ингредиенты

1 (одна) шт — лука 8 (восемь) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — шпината 100 (сто) гр — твердого сыра 12 (двенадцать) ломтиков — ветчины черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления: