Скатерть-Самобранка

5 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Пирог с сухофруктами: ароматный, пьяный, настоящее зимнее наслаждение

Пирог с сухофруктами – невероятно ароматный, нежный и полезный! Настоящее удовольствие. Отличный вариант угощения и в праздничные дни.

Пирог с сухофруктами: ингредиенты

Пирог с сухофруктами

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – муки
  2. 80 (восемьдесят) гр – сахара
  3. 1 (одна) ч. ложка- ванильного сахара
  4. 90 (девяносто) гр – сливочного масла
  5. 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
  6. 200 (двести) гр – смеси сухофруктов
  7. 2 (две) шт – яиц
  8. 70 (семьдесят) мл – виски
  9. Сухие специи по вкусу

Для подачи

2 (две) ст. ложки – сахарной пудры

Для глазури

6 (шесть) ст. ложек – сахарной пудры

2 (две) ч. ложки – лимонного сока

Пирог с сухофруктами: рецепт

Пирог с сухофруктами

  • Орехи и сухофрукты заранее замочите в алкоголе. У меня инжир, изюм, кураща и цукаты, фундук, кешью, арахис, миндаль. Вы же можете выбирать на свой вкус. Если любите пряный вкус, добавьте корицу, молотый имбирь, кардамон, гвоздику. Всего на одну ч. ложку специй
  • В посуду переложите нарезанные кусочками сухофрукты и орешки и залейте их виски. У меня стоят они так три дня. Так как надо, чтобы полностью впитало в себя алкоголь
  • Масло и яйца должны быть комнатной температуры
  • В посуду положите мягкое масло, сахар и ванильный сахар
  • Вмешайте сахар в масло, затем взбивайте миксером минуты 4
  • Потом по одному вводите яйца и взбивайте до однородной массы
  • Две ст. ложки муки смешайте с сухофруктами
  • Остальную часть муки и разрыхлитель просейте в тесто.
    Добавьте щепотку соли и перемешайте миксером. Тесто должно быть густоватым
  • Тесто смешайте с сухофруктами. Выложите всю массу в форму и отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на час
  • После чего дайте пирогу остыть. Покроем теперь его глазурью. Соедините лимонный сок и сахарную пудру. Масса должна получиться густоватой. Украсьте пирог глазурью. Сверху можете украсить свежими ягодами или замороженными. Либо мармеладом. На ваш вкус.

Пирог с сухофруктами готов!

Пирог с сухофруктами

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх