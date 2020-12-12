Пирог с сухофруктами: ароматный, пьяный, настоящее зимнее наслаждение

Пирог с сухофруктами – невероятно ароматный, нежный и полезный! Настоящее удовольствие. Отличный вариант угощения и в праздничные дни.
Пирог с сухофруктами: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – муки
- 80 (восемьдесят) гр – сахара
- 1 (одна) ч. ложка- ванильного сахара
- 90 (девяносто) гр – сливочного масла
- 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
- 200 (двести) гр – смеси сухофруктов
- 2 (две) шт – яиц
- 70 (семьдесят) мл – виски
- Сухие специи по вкусу
Для подачи
2 (две) ст. ложки – сахарной пудры
Для глазури
6 (шесть) ст. ложек – сахарной пудры
2 (две) ч. ложки – лимонного сока
Пирог с сухофруктами: рецепт
- Орехи и сухофрукты заранее замочите в алкоголе. У меня инжир, изюм, кураща и цукаты, фундук, кешью, арахис, миндаль. Вы же можете выбирать на свой вкус. Если любите пряный вкус, добавьте корицу, молотый имбирь, кардамон, гвоздику. Всего на одну ч. ложку специй
- В посуду переложите нарезанные кусочками сухофрукты и орешки и залейте их виски. У меня стоят они так три дня. Так как надо, чтобы полностью впитало в себя алкоголь
- Масло и яйца должны быть комнатной температуры
- В посуду положите мягкое масло, сахар и ванильный сахар
- Вмешайте сахар в масло, затем взбивайте миксером минуты 4
- Потом по одному вводите яйца и взбивайте до однородной массы
- Две ст. ложки муки смешайте с сухофруктами
- Остальную часть муки и разрыхлитель просейте в тесто. Добавьте щепотку соли и перемешайте миксером. Тесто должно быть густоватым
- Тесто смешайте с сухофруктами. Выложите всю массу в форму и отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на час
- После чего дайте пирогу остыть. Покроем теперь его глазурью. Соедините лимонный сок и сахарную пудру. Масса должна получиться густоватой. Украсьте пирог глазурью. Сверху можете украсить свежими ягодами или замороженными. Либо мармеладом. На ваш вкус.
Пирог с сухофруктами готов!
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