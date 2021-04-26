Пирог с мясом Лаваш в нежной заливке. Вкусный пирог с минимальными затратами времени и сил

Пирог с мясом Лаваш в нежной заливке прекрасный и сытный завтрак на скорую руку.
Пирог с мясом Лаваш в нежной заливке: ингредиенты
- Томатная паста – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Фарш – 400 г. (четыреста грамм)
- Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Тонкий лаваш – 2 шт. (две штуки)
- Сметана – 300 г. (триста грамм)
- Лук – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйцо – 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло – для жарки
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Приготовьте начинку: Мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде до прозрачного состояния. После к нему добавьте фарш. Обжарьте 10-15 минут, посолите, поперчите. Добавьте томатную пасту (можете не добавлять) и перемешайте. Пожарьте ещё пару минут и начинка готова.
- Наносите половину начинки равномерным слоем на развёрнутый лаваш и дайте полежать 10 минут, чтобы лаваш пропитался соком от фарша и стал более эластичным.
- Натрите сыр и разделите его на две равные части. Одну часть выложите равномерно поверх фарша. Намазанный лаваш сверните в рулет. Сделайте то же самое со вторым лавашем.
- Сделайте заливку: Смешайте яйца, соль и сметану венчиком. Можете по желанию добавить разные специи.
- Смажьте форму для выпечки маслом, уложите рулеты и залейте заливкой так, чтобы она полностью покрыла рулеты и даже была чуть выше. Форму с рулетами ставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. За 5-10 минут до готовности посыпьте сверху тёртым сыром
Пирог с мясом Лаваш в нежной заливке готов к подаче.
Готовьте н здоровье!
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