Третий день подряд жарю картошку по этому рецепту, получается хрустящая — просто объедение!

Швейцарский драник — вкуснейшая хрустящая жареная картошка на сковороде по швейцарски (Решти)
Это блюдо сочетает в себе вкус и жареной картошки, и драников. С другой стороны, оно неповторимо и оригинально.
Ингредиенты:
- картофель — 550 г
- соль — 4-5 г
- сливочное масло, можно растительное (предварительно растопить) — 30 г
- топленое масло (можно растительное) 30 г
- чабрец, шампиньоны, сыр, сметана – на ваш вкус
Технология приготовления:
Натираем клубни картофеля на крупной терке и отправляем его в холодную воду, промываем в течение трех мин.
Отжимаем картофель и выкладываем на салфетку, впитывающую влагу.
Отжатый картофель выкладываем в емкость.
Солим, посыпаем чабрецом, можно взять другие травы.
Можно добавить ½ мелко измельченной луковицы.
Вливаем в картофель предварительно растопленное сливочное (растительное) масло. Разогреваем сковородку с маслом.
Выкладываем туда картофель.
Распределяем картофель по дну сковороды, прижимаем, но не перемешиваем.
Готовим на умеренном пламени в течение 5 минут.
Слегка отодвигаем картофель от бортиков сковороды.
Мелко шинкуем лук и шампиньоны.
Берем еще одну сковороду, обжариваем лук и выкладываем шампиньоны, продолжаем жарить.
Когда пройдет 5 минут, картофель достаточно прожарится.
Уменьшаем пламя и быстрым движением переворачиваем картофельную лепешку при помощи плоской тарелки.
Делаем слабый огонь, поджариваем картофель с другой стороны.
При необходимости добавляем чуть-чуть масла.
Из шампиньонов должна выпарилась ненужная вода, теперь можно их посыпать солью и перцем.
Обжариваем грибы еще 2 минуты и убираем с огня.
Перевернутая картофельная лепешка тем временем готовится 4 минуты — она готова. Можно усилить пламя, чтобы она достаточно поджарилась.
Это блюдо можно подавать с сыром, со сметаной, с малосольной рыбой, с грудинкой / беконом.
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