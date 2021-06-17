Третий день подряд жарю картошку по этому рецепту, получается хрустящая — просто объедение!

Швейцарский драник — вкуснейшая хрустящая жареная картошка на сковороде по швейцарски (Решти)

Это блюдо сочетает в себе вкус и жареной картошки, и драников. С другой стороны, оно неповторимо и оригинально.

Ингредиенты:

картофель — 550 г

соль — 4-5 г

сливочное масло, можно растительное (предварительно растопить) — 30 г

топленое масло (можно растительное) 30 г

чабрец, шампиньоны, сыр, сметана – на ваш вкус

Технология приготовления:

Натираем клубни картофеля на крупной терке и отправляем его в холодную воду, промываем в течение трех мин.

Отжимаем картофель и выкладываем на салфетку, впитывающую влагу.

Отжатый картофель выкладываем в емкость.

Солим, посыпаем чабрецом, можно взять другие травы.

Можно добавить ½ мелко измельченной луковицы.

Вливаем в картофель предварительно растопленное сливочное (растительное) масло. Разогреваем сковородку с маслом.

Выкладываем туда картофель.

Распределяем картофель по дну сковороды, прижимаем, но не перемешиваем.

Готовим на умеренном пламени в течение 5 минут.

Слегка отодвигаем картофель от бортиков сковороды.

Мелко шинкуем лук и шампиньоны.

Берем еще одну сковороду, обжариваем лук и выкладываем шампиньоны, продолжаем жарить.

Когда пройдет 5 минут, картофель достаточно прожарится.

Уменьшаем пламя и быстрым движением переворачиваем картофельную лепешку при помощи плоской тарелки.

Делаем слабый огонь, поджариваем картофель с другой стороны.

При необходимости добавляем чуть-чуть масла.

Из шампиньонов должна выпарилась ненужная вода, теперь можно их посыпать солью и перцем.

Обжариваем грибы еще 2 минуты и убираем с огня.

Перевернутая картофельная лепешка тем временем готовится 4 минуты — она готова. Можно усилить пламя, чтобы она достаточно поджарилась.