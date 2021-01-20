Попался необычный способ заготовки мясного фарша: теперь место в морозилке свободного полно и размораживается быстро

Одна моя подруга посоветовала мне очень удобный и практичный способ заготовки фарша – так он занимает немного места в морозильной камере и размораживается гораздо быстрее. Это очень хороший способ для тех, кто заготавливает много фарша.

Новый способ заморозки мясного фарша

Берем простой пакет или пакет для заморозки и укладываем в него фарш. Прижимаем руками, расправляем по пакету.

Берем скалку и раскатываем фарш в пласт в пакете.

Когда раскатаете в ровный пласт массу, выпустите воздух, при помощи шпажки для шашлыков, делаем три углубления, деля фарш на 3 части.

Теперь делаем углубления в другом направлении и получаем квадратики фарша.

Отправляем пакет в морозильную камеру.

При необходимости, вынимаем пакет, отрезаем по углублениям нужное количество массы и размораживаем его в течение 30 минут.

Тонкий пласт фарша очень быстро будет размораживаться и вы быстро приготовите своей семье какое-нибудь вкусное, мясное блюдо.