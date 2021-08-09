Сливочные пирожные с шоколадом. Лакомство получается насыщенным и нежным

Сливочные пирожные с шоколадом — очень легко готовится и получается нежным и вкусным.
Сливочные пирожные с шоколадом: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливки 20-35% жирности — 100 гр. (сто грамм)
- Ванилин — 1 стручок или 1 пакетик
- Сахар — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
Начинка:
- Молочный шоколад — 8 д. (восемь долек)
Глазурь:
- Молочный шоколад — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Масло сливочное — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Порошок какао — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром до образования пышной, белой массы.
- Всыпьте просеянную муку, добавьте сливки и ванилин, перемешайте.
- Готовое тесто выложите в смазанные маслом и посыпанные мукой формочки, заполняя их примерно на 2/3.
- Выложите по кусочку шоколада в центр каждой формочки.
- Выпекайте в разогретой до 190 градусов в течение 25 минут.
- Выньте готовые бисквиты из формочек и охладите.
- Приготовьте глазурь: шоколад и сливочное масло растопите в микроволновке, затем смешайте в однородную массу с добавлением порошка какао.
- Полейте тёплой глазурью пирожные.
Сливочные пирожные с шоколадом получаются вкусными, пальчики оближешь.
Пеките на здоровье!
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