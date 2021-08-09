Скатерть-Самобранка

5 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...
  • ЭдиСон ХХХ
    22 кг. помидор в 6 70-ти граммовые банки? прикольно посмотреть на этот процесс :)Отличная заготовк...

Сливочные пирожные с шоколадом. Лакомство получается насыщенным и нежным

Сливочные пирожные с шоколадом  — очень легко готовится и получается нежным и вкусным.

Сливочные пирожные с шоколадом: ингредиенты

Сливочные пирожные с шоколадом

Тесто:

  1. Мука — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сливки 20-35% жирности — 100 гр. (сто грамм)
  4. Ванилин — 1 стручок или 1 пакетик
  5. Сахар — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)

Начинка:

  1. Молочный шоколад — 8 д. (восемь долек)

Глазурь:

  1. Молочный шоколад — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  2. Масло сливочное — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  3. Порошок какао — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Яйца взбейте с сахаром до образования пышной, белой массы.
  • Всыпьте просеянную муку, добавьте сливки и ванилин, перемешайте.
  • Готовое тесто выложите в смазанные маслом и посыпанные мукой формочки, заполняя их примерно на 2/3.
  • Выложите по кусочку шоколада в центр каждой формочки.
  • Выпекайте в разогретой до 190 градусов  в течение 25 минут.
  • Выньте готовые бисквиты из формочек  и охладите.
  • Приготовьте глазурь: шоколад и сливочное масло растопите в микроволновке, затем смешайте в однородную массу с добавлением порошка какао.
  • Полейте тёплой глазурью пирожные.

Сливочные пирожные с шоколадом получаются вкусными, пальчики оближешь.

Сливочные пирожные с шоколадом. Лакомство получается насыщенным и нежным 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх