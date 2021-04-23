Пирог на йогурте. Выпечка получается мягкой и аппетитной

Пирог на йогурте лучше подавать в остуженном виде. Такой пирог идеально подойдёт к чаю в сочетании с любым вареньем.
Пирог на йогурте: ингредиенты
- Сахар — 50-70- г. (пятьдесят-семьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 170 г. (сто семьдесят грамм)
- Йогурт — 100 мл. (сто миллилитров)
- Растительное масло для смазывания формы
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Вбейте в миску указанное число яиц и взболтайте венчиком до однородной структуры.
- Затем добавьте сахар и перемешайте ещё раз.
- Следом добавьте йогурт.
- Всыпьте соду (в тесте уже есть кисломолочный продукт, соду не надо гасить уксусом).
- Частями добавьте муку.
- Тесто для будущего пирога тщательно перемешайте. По желанию можете добавить кусочки свежих или сушёных фруктов и ягод.
- Смажьте форму для выпекания растительным маслом, можно использовать также сливочное масло.
- Перелейте тесто в форму для выпекания.
- Отправьте в духовку на 25-30 минут при 190 градусов.
- Готовый пирог на йогурте переложите на блюдо и можете подавать.
Пирог на йогурте получится оригинальным и приятным на вкус.
Приятного Вам аппетита!
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