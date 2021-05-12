Скатерть-Самобранка

5 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Медянкина
    Уточните пожалуйста, сколько надо разрыхлителя.Печенье Мазурка. ...
  • Оксана Фокс
    Зачем печень ломать на кусочки??))). Спасибо за рецепт! Бум делатьУ меня про запас ...
  • Оксана Фокс
    Зачем печень ломать на кусочки??))). Спасибо за рецепт! Бум делатьУ меня про запас ...

Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку

Приходит сезон свежих овощей и зелени. Поэтому хочется разнообразить меню салатов, которые можно просто и быстро сделать из этих продуктов. Предлагаю один из простых, но вкусных вариантов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 4 шт;
  • оливки, 100 г;
  • укроп и зеленый лук по хорошему пучку;
  • горчица в зернах, 1 ч.л;
  • соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Огурцы режем в произвольной форме. Как вам нравится.

Оливки режем кружочками или кусочками.

Зеленый лук и укроп мелко рубим.

Смешиваем все продукты и заправляем горчицей, солим и поливаем растительным маслом.

Перемешиваем, можно еще поперчить и подаем к столу.

Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку

Можно салат охладить в течение 30 минут в холодильнике, но это по вкусу.

Салат прекрасно подходит к гарнирам и мясным блюдам.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Всего 3 ингредиента, готовлю за 5 минут. Семья счастлива

Читать
Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку

7 способов быстро и без грязи почистить практически любую рыбу: покупать дорогое филе не придется
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

7 способов быстро и без грязи почистить практически любую рыбу: покупать дорогое филе не придется

Бабушка работала дояркой и научила делать сметану из литра молока
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Бабушка работала дояркой и научила делать сметану из литра молока

Грушевый пирог с творожным сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Грушевый пирог с творожным сыром

Пирог с сыром и сосисками на завтрак
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Пирог с сыром и сосисками на завтрак

Что нужно для приготовления настоящего стейка
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Что нужно для приготовления настоящего стейка

Назван лучший способ приготовления мяса
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Назван лучший способ приготовления мяса

Сырный суп (с шампиньонами и брокколи).
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Сырный суп (с шампиньонами и брокколи).

Бургер за 10 минут. Готовим в домашних условиях.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Бургер за 10 минут. Готовим в домашних условиях.

Подсмотрела как моя свекровь «по-особенному» готовит котлеты с добавлением капусты: всегда получаются сочные (делюсь)
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Подсмотрела как моя свекровь «по-особенному» готовит котлеты с добавлением капусты: всегда получаются сочные (делюсь)

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

Доктор Мясников перечислил главные правила здорового питания
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Доктор Мясников перечислил главные правила здорового питания

Все кто пробовал, просят что-бы продавала: воздушные булочки с творожной начинкой!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Все кто пробовал, просят что-бы продавала: воздушные булочки с творожной начинкой!

Рецепт салата из черемши с яйцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рецепт салата из черемши с яйцом

Начинки для блинов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Начинки для блинов

Хачапури по-аджарски
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Хачапури по-аджарски

6 продуктов для еды вечером, которые позволяют лучше спать
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

6 продуктов для еды вечером, которые позволяют лучше спать

Рецепт кокосовых булочек: как приготовить десерт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Рецепт кокосовых булочек: как приготовить десерт

Пироги с мясом от Валентины
Материал, выбранный редакторами МиртесенВидео рецепты

Пироги с мясом от Валентины

Ленивые расстегаи с мясом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Ленивые расстегаи с мясом

Зачем солят грядки с луком и чесноком. Мой эксперимент
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Зачем солят грядки с луком и чесноком. Мой эксперимент

Вкусный и нежный салат «Мимоза», классический пошаговый рецепт с рыбными консервами
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Вкусный и нежный салат «Мимоза», классический пошаговый рецепт с рыбными консервами

Что такое каперсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Что такое каперсы

Закуска из кабачков с фаршем
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Закуска из кабачков с фаршем

У меня про запас всегда есть пачка печенья: покажу, какое объедение за 5 минут с ним готовлю (быстрый десерт к чаю)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

У меня про запас всегда есть пачка печенья: покажу, какое объедение за 5 минут с ним готовлю (быстрый десерт к чаю)

2
Азбука ремонта: яйцерезка
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Азбука ремонта: яйцерезка

Фрикадельки в грибном соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Фрикадельки в грибном соусе

Чесночные гренки: минутная хрустелка на весь вечер
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Чесночные гренки: минутная хрустелка на весь вечер

Шоколадные конфеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Шоколадные конфеты

И торта не надо: ешь и плачешь от восторга! Нашла самый вкусный рецепт творожного пирога
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

И торта не надо: ешь и плачешь от восторга! Нашла самый вкусный рецепт творожного пирога

Рисовая каша с фаршем
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Рисовая каша с фаршем

Красная рыба с уксусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Красная рыба с уксусом

1
Пасхальные яйца, декорированные салфетками и лентами #пасха2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Пасхальные яйца, декорированные салфетками и лентами #пасха2021

Искусственное мясо от Impossible Foods отправляется в школы
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Искусственное мясо от Impossible Foods отправляется в школы

Наконец-то! Вот для чего предназначены все стороны вашей коробчатой терки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Наконец-то! Вот для чего предназначены все стороны вашей коробчатой терки.

Мой любимый мясной рулет. Сворачиваю особым способом и мариную
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Мой любимый мясной рулет. Сворачиваю особым способом и мариную

Соседи станут завидовать: урожай помидоров будет рекордным, если добавите эту подкормку
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Соседи станут завидовать: урожай помидоров будет рекордным, если добавите эту подкормку

Морковь по-корейски сделали вдвое сытнее: добавляем курицу
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Морковь по-корейски сделали вдвое сытнее: добавляем курицу

1
Закуска "Аннабель" - бесподобное экономичное и полезное блюдо от которого вы сойдет с уму!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Закуска "Аннабель" - бесподобное экономичное и полезное блюдо от которого вы сойдет с уму!

Харчо по-советски
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Харчо по-советски

На улице Некрасова открыли бар «Грани» с авторскими коктейлями, едой и вечеринками по выходным
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На улице Некрасова открыли бар «Грани» с авторскими коктейлями, едой и вечеринками по выходным

Десерт из заварного крема
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Десерт из заварного крема

Как приготовить осетинский пирог фыдджин — пошаговый рецепт с фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Как приготовить осетинский пирог фыдджин — пошаговый рецепт с фото

Картина дня

наверх