Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку

Приходит сезон свежих овощей и зелени. Поэтому хочется разнообразить меню салатов, которые можно просто и быстро сделать из этих продуктов. Предлагаю один из простых, но вкусных вариантов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 4 шт;
- оливки, 100 г;
- укроп и зеленый лук по хорошему пучку;
- горчица в зернах, 1 ч.л;
- соль, растительное масло.
Процесс приготовления
Огурцы режем в произвольной форме. Как вам нравится.
Оливки режем кружочками или кусочками.
Зеленый лук и укроп мелко рубим.
Смешиваем все продукты и заправляем горчицей, солим и поливаем растительным маслом.
Перемешиваем, можно еще поперчить и подаем к столу.
Можно салат охладить в течение 30 минут в холодильнике, но это по вкусу.
Салат прекрасно подходит к гарнирам и мясным блюдам.
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