Бери огурцы и делай салат на ужин. Огуречный салат за минутку

Приходит сезон свежих овощей и зелени. Поэтому хочется разнообразить меню салатов, которые можно просто и быстро сделать из этих продуктов. Предлагаю один из простых, но вкусных вариантов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 4 шт;

оливки, 100 г;

укроп и зеленый лук по хорошему пучку;

горчица в зернах, 1 ч.л;

соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Огурцы режем в произвольной форме. Как вам нравится.

Оливки режем кружочками или кусочками.

Зеленый лук и укроп мелко рубим.

Смешиваем все продукты и заправляем горчицей, солим и поливаем растительным маслом.

Перемешиваем, можно еще поперчить и подаем к столу.

Можно салат охладить в течение 30 минут в холодильнике, но это по вкусу.

Салат прекрасно подходит к гарнирам и мясным блюдам.