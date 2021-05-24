Тигровые креветки со спаржей. Этот салат украсит любой стол

Тигровые креветки со спаржей понравятся всем любителям морепродуктов. Готовьте это замечательное блюдо и радуйте друзей.
Тигровые креветки со спаржей: ингредиенты
- Спаржа – 300 г. (триста грамм)
- Тигровые креветки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Растительное масло для жарки
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Соевый соус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разморозьте креветки, очистите от панциря и слегка разогрейте на сковороде.
- Очистите спаржу от твёрдых волокон и слегка обжарьте с добавлением соевого соуса.
- Мелко нарежьте лук.
- Смешайте всё в подготовленной посуде добавив приправы и соль по вкусу.
Тигровые креветки со спаржей станут настоящим украшением любого стола.
Готовьте на здоровье!
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