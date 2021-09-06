Домашний рассольник по-польски. В это угощение не возможно не влюбиться

Домашний рассольник по-польски — безумно вкусное блюдо, в которое невозможно не влюбиться.
Домашний рассольник по-польски: ингредиенты
- Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Бульон – 1,5 л. (полтора литра)
- Сметана – 3-4 ст. л. (три-четыре столовые ложки)
- Картофель – 3 шт. (три штуки)
- Маринованные огурцы – 4-5 шт. (четыре-пять штук)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Огуречный рассол – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Соль
Способ приготовления:
- Положите нарезанный кубиками картофель в кипящий бульон и проварите 10 минут.
- На тёрке натрите морковь, мелко нарежьте лук.
- Овощи обжарьте на растительном масле.
- В суп добавьте готовую зажарку с тёртыми огурцами и рассолом.
- С водой и мукой смешайте сметану до однородности и постоянно помешивая, постепенно добавьте в суп.
- Дайте прокипеть 3 минуты и снимите рассольник с плиты.
- Супу дайте настояться около 15 минут и подайте посыпав рубленой зеленью.
Домашний рассольник по-польски — простое и сытное блюдо
Приятного аппетита!
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