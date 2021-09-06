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Домашний рассольник по-польски. В это угощение не возможно не влюбиться

Домашний рассольник по-польски — безумно вкусное блюдо, в которое невозможно не влюбиться.

Домашний рассольник по-польски: ингредиенты

Домашний рассольник по-польски

  1. Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  2. Бульон – 1,5 л. (полтора литра)
  3. Сметана – 3-4 ст. л. (три-четыре столовые ложки)
  4. Картофель – 3 шт. (три штуки)
  5. Маринованные огурцы – 4-5 шт. (четыре-пять штук)
  6. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  7. Огуречный рассол – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  8. Лук – 1 шт. (одна штука)
  9. Соль

Способ приготовления:

  • Положите нарезанный кубиками картофель в кипящий бульон и проварите 10 минут.
  • На тёрке натрите морковь, мелко нарежьте лук.
  • Овощи обжарьте на растительном масле.
  • В суп добавьте готовую зажарку с тёртыми огурцами и рассолом.
  • С водой и мукой смешайте сметану до однородности и постоянно помешивая, постепенно добавьте в суп.
  • Дайте прокипеть 3 минуты и снимите рассольник с плиты.
  • Супу дайте настояться около 15 минут и подайте посыпав рубленой зеленью.

Домашний рассольник по-польски — простое и сытное блюдо

Домашний рассольник по-польски. В это угощение не возможно не влюбиться 2

Приятного аппетита!

 

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