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Отличные закуски, просто, красиво и сытно

У вас гости на пороге, или уже томятся в ожидании праздничного ужина? Подайте им красивые и изобретательно сделанные закуски, чтобы не скучали. Нет, конечно, все эти продукты можно подать и отдельно, просто нарезав и выложив на тарелку, но, поверьте, вы не потратите больше времени на приготовление, зато восторгов, обсуждения и похвалы — получите очень много.

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Рулетики — наше все!

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Очень удобно, если у вас имеется лаваш — в него можно завернуть практически все и это будет красиво и вкусно. Вот рулет с мягким сыром и огурцом

Вот рулет с красной рыбой, мягким сыром и зеленью

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Это уже совсем изобретательные рулетики — с рыбой, с ветчиной, с овощами. Все, что ваша душа пожелает, главное намазать мягким сыром, чтобы держалось, уложить сверху что угодно, завернуть, порезать, подать

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Нет лаваша? Ну не беда. Колбаска кружочками, мягкий сыр и зубочистка (шпажка) — красота!

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Тут вообще можно не заморачиваться — колбаска огурчик, сырок, но ведь красиво же, правда?

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

С соленым огурчиком

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Со сладким перцем или с тем, что ваша душа пожелает

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

И колбаски нет? Ну овощи нарежьте, добавьте сыр или несладкий творог со специями и вот уже закуска готова.

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Если кто хочет заморочиться сильнее — даю рецепт закусочного рулета.

Поверьте — это очень вкусно!

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Трем в миску 200 грамм твердого сыра, 200 грамм крабовых палочек, добавляем 5 яиц, 150 грамм майонеза, 5 столовых ложек муки, каплю молока, чтобы получилась консистенция густой сметаны. На противен выложите рукав для запекания (разрежьте его, чтобы свешивалось по краям), смажьте растительным маслом — вылейте на него смесь и в духовку на 5-10 минут (следите, готовится очень быстро, пойдут сверху пузыри, доставайте). Пока делается основа, включите фантазию — внутрь можете положить что угодно — сыр, перетертый с чесноком, фарш с зеленью, вареные яйца, маслины и т.д. Достаете вашу массу, выкладываете сверху «замазку» и сворачиваете рулет. Оставляете до полного остывания. Если кладете фарш, то поставьте в духовку еще минут на 10.

Вот такое получится. Добавьте в плавленные сырки больше зелени и много-много чеснока — смажьте этим основу — мировая закуска!

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Селедка, куда же без нее-то? И оформить можно очень красиво

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Очень советую сырные шарики — это простор для фантазии — шарики с рыбой, с мясом, с зеленью. Главная основа — перетертые плавленные сырки с чесноком — внутрь что угодно, обсыпка — что угодно от паприки, до орешков

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Хорошо бы иметь дома тарталетки — тоже приятно глазу и вкусно — внутрь, опять же, что вашей душе угодно. Взяли, к примеру, банку рыбы в масле, перемешали с зеленью, вареным яйцом, чесночком и специями, разложили в тарталетки — готово!

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Нет тарталеток? А чипсы есть? Выложите на самые большие чипсины всякую смесь — сырки с чесноком, овощи с зеленью и сыром и т.д.

И нет чипсов нет? А крекеры есть? Нет? А огурец есть? Алгоритм действий прежний — смешать, выложить, украсить

Отличные закуски, просто, красиво и сытноОтличные закуски, просто, красиво и сытно

Вообще ничего нет? Лук есть? Режем кольца, в яйцо, в муку (перемешать со специями) — обжарить

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

Тут вообще красота, правда луковица космическая, но ведь красиво же?

Отличные закуски, просто, красиво и сытно

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