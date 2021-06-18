Торт на кефире с вареньем. Быстрый десерт

Торт на кефире с вареньем  — очень быстрый и вкусный, великолепный десерт к чаю.

Торт на кефире с вареньем: ингредиенты

Торт на кефире с вареньем

Тесто:

  1. Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Варенье — 1 ст. (один стакан)
  4. Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
  6. Мука — 2 ст. (два стакана)

Крем:

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Сметана — 500 мл. (пятьсот миллилитров)

Способ приготовления:

  • Взбейте яйца с сахаром, затем влейте стакан кефира и варенья.
  • После этого добавьте муку и соду без верха и перемешайте.
  • Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и вылейте половину теста.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов.
  • Аналогичным образом поступите со вторым коржом.
  • Каждый корж разрежьте на пласты, должно получиться 4 пласта.
  • Взбейте сметану с сахаром для крема и смажьте им каждый корж.
  • Сверху можете украсить шоколадом.

Торт на кефире с вареньем — прекрасен на вид и очень вкусный.

Торт на кефире с вареньем. Быстрый десерт 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх