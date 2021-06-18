Торт на кефире с вареньем. Быстрый десерт

Торт на кефире с вареньем — очень быстрый и вкусный, великолепный десерт к чаю.
Торт на кефире с вареньем: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Варенье — 1 ст. (один стакан)
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Мука — 2 ст. (два стакана)
Крем:
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сметана — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, затем влейте стакан кефира и варенья.
- После этого добавьте муку и соду без верха и перемешайте.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и вылейте половину теста.
- Выпекайте при температуре 180 градусов.
- Аналогичным образом поступите со вторым коржом.
- Каждый корж разрежьте на пласты, должно получиться 4 пласта.
- Взбейте сметану с сахаром для крема и смажьте им каждый корж.
- Сверху можете украсить шоколадом.
Торт на кефире с вареньем — прекрасен на вид и очень вкусный.
Пеките на здоровье!
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