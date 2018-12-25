Салаты по-корейски. 6 обалденно вкусных рецептов

Для всех любителей корейских салатов, мы подготовили эту замечательную подборку рецептов. Сохрани!

Для всех любителей корейских салатов, мы подготовили эту замечательную подборку рецептов. Салат Свекла по-корейски Продукты: Свекла — 1 шт

Огурец свежий — 2 шт

Перец болгарский — 1 шт

Чеснок — 4 зуб.

Семя кориандра — 1 ч. л. Перец чили (сушеный, на кончике ножа)

Перец черный (молотый по вкусу)

Масло растительное — 50 мл

Уксус бальзамический — 1 ст. л. Семя кунжута — 2 ч. л.

Соль (по вкусу)

Сахар -1 ч.л. Как приготовить свеклу по — корейски: Овощи вымыть, высушить, нарезать тонкой соломкой. Масло раскалить. Овощи перемешать с измельченным чесноком, перцем, кориандром, добавить уксус и соль, сахар. Залить раскаленным маслом, перемешать, настаивать 30 минут. При подаче посыпать кунжутом. Приятного аппетита! Салат из дайкона и моркови по-корейски Продукты: Морковь 2 шт.

Дайкон 0,5 шт.

Сладкий перец 1 шт.

Кунжут 1 ст.л.

Чеснок 2 зубчика Петрушка (или кинза) рез. 1 ст.л.

Перец кр.мол. остр. одна треть ч.л.

Кориандр целый 0,5 ч.л.

Соль по вкусу Уксус яблочный 5% 1,5 ст.л.

Масло кунжутное 5-6 капель

Масло раст. 2 ст.л. Как приготовить салат из дайкона и моркови по — корейски: Редис и морковь очистить и натереть на «корейской» терке. Сладкий перец нарезать соломкой. Присолить и перемешать. Добавить перец, уксус, измельченный чеснок и кориандр. Перемешать и оставить на 1 час в холодильнике. Затем заправить маслом (растительным и кунжутным), добавить петрушку (или кинзу) и предварительно обжаренный кунжут. Перемешать и подавать. Салат из помидор и сырых шампиньонов «Секунда» Продукты: Грибы шампиньоны — 200 г

Помидор — 2 шт

Петрушка — 1 пч. Соус: Соус соевый — 50 мл

Уксус бальзамический — 1 ч. л.

Чеснок — 1-2 зуб.

Семя кориандра — 0,5 ч. л. Сахар-песок — 0,5 ч. л.

Перец черный,молотый — 0,5 ч. л.

Масло оливковое (или растительное) — 1 ст. л.

Кунжут по вкусу Как приготовить салат из помидор и сырых шампиньонов «Секунда»: Грибы вымыть, высушить, нарезать тонкими пластинками. Петрушку мелко нарезать и добавить к грибам. Смешать все указанные ингредиенты для соуса. Заправить грибы и петрушку. Тщательно перемешать. Дать настояться 15 минут. Помидоры нарезать тонкими дольками. Выложить к грибам, хорошо перемешать, и настаивать еще 15 минут. При подаче посыпать кунжутом. Редис Дайкон «Корейские мотивы» Продукты: Редис Дайкон — 1,5 кг.

Чеснок — 3-4 зубца.

Имбирь сухой — 1 ч.л.

Паприка сладкая сухая — 1 ч.л.

Кориандр сухой — 1 ч.л. Чили — 1 маленький стручок или сухой по вкусу.

Соль — 0,5 ч.л.(по вкусу)

Масло постное без запаха — 4-5 ст.л.

Лук репчатый — 1 головка. Как приготовить редис Дайкон «Корейские мотивы»: Редис помыть, срезать кожуру, натереть на тёрке для корейской моркови. Натёртый редис посолить, помять, и оставить на 30 минут выйти соку (сок вылить,он не нужен). Хорошо отжать редис от собственного сока и переложить в глубокую миску, добавить порезанный чеснок и перемешать. Обжарить сухие специи на сухой сковороде, паприку, чили, кориандр, имбирь (30 секунд) переложить их к редису и перемешать. В сковороду где жарились специи добавить постное масло и обжарить в нём лук до приятного аромата (от лука нам нужен лишь аромат для масла). Лук выкинуть, а маслом залить редьку, перемешать, накрыть гнётом, остудить и убрать в холодильник. Можно кушать сразу, но вкуснее когда настоится. При подаче можно посыпать свежей кинзой. Баклажаны почти по-корейски Продукты: 4 средних баклажана

2 сладких перца

1 большая морковь

1 большая луковица

4 зубка чеснока молотый красный и чёрный перец

укроп и петрушка (обошлась одной петрушкой)

2 ч.л .кориандра потолочь или 2 ч.л. готовой смеси для корейской моркови

2 ст.л. винного уксуса (или сок лимона) растит.масло для жарки и заправки

1 ч.л. мёда

соевый соус Как приготовить баклажаны почти по-корейски: Баклажаны вместе с кожурой порезать на длинные полоски шириной 1 см. Пересыпать солью и убрать в холодильник минимум на ночь. Баклажаны слегка промыть и очень хорошо отжать. Обжарить на растительном масле. Выложить баклажаны в миску. Перец, морковь и лук порезать соломкой. Чеснок с зеленью растереть. Мед смешать с уксусом. Овощи положить к баклажанам. Полить уксусом, добавить кориандр или смесь, чеснок с зеленью, перец, соевый соус по вкусу и перемешать. Убрать в холодильник на сутки — не меньше, чем дольше, тем вкуснее! Очень вкусно! Кольраби с экзотической ноткой Продукты: 1 кочанчик кольраби

2 средних моркови

0,5 свежего ананаса (можно заменить консервированным ананасом или яблоком)

3-4 листа салата

горсть дробленых грецких орехов Для заправки: 2 ст.л. оливкового масла

Ананасовый сок

1 ст.л. белого винного уксуса

0,5 ч.л. меда

Соль, смесь свежесмолотых перцев, кайенский перец на кончике ножа Как приготовить кольраби с экзотической ноткой : Морковь почистить, кольраби освободить от листьев (можно оставить маленькие листочки в середине, они нежные, и использовать их при оформлении салата), и тоже почистить. Кольраби и морковь нарезать тонкой соломкой, ананас тонкими ломтиками, листья салата порвать руками. Приготовить заправку, смешав сок ананаса, выделившийся при нарезке, винный уксус, мед, соль, перец. Смесь слегка взбить до образования эмульсии. Если добавляете кайенский перец, то только самую малость, чтобы острота лишь угадывалась. Салат полить заправкой, посыпать слегка поджаренными грецкими орехами. Приятного аппетита!

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