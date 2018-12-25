Салаты по-корейски. 6 обалденно вкусных рецептов

Для всех любителей корейских салатов, мы подготовили эту замечательную подборку рецептов. Сохрани!
Для всех любителей корейских салатов, мы подготовили эту замечательную подборку рецептов.
Салат Свекла по-корейски
Продукты:
- Свекла — 1 шт
- Огурец свежий — 2 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Семя кориандра — 1 ч. л.
- Перец чили (сушеный, на кончике ножа)
- Перец черный (молотый по вкусу)
- Масло растительное — 50 мл
- Уксус бальзамический — 1 ст. л.
- Семя кунжута — 2 ч. л.
- Соль (по вкусу)
- Сахар -1 ч.л.
Как приготовить свеклу по — корейски:
- Овощи вымыть, высушить, нарезать тонкой соломкой.
- Масло раскалить.
- Овощи перемешать с измельченным чесноком, перцем, кориандром, добавить уксус и соль, сахар.
- Залить раскаленным маслом, перемешать, настаивать 30 минут.
- При подаче посыпать кунжутом.
Приятного аппетита!
Салат из дайкона и моркови по-корейски
Продукты:
- Морковь 2 шт.
- Дайкон 0,5 шт.
- Сладкий перец 1 шт.
- Кунжут 1 ст.л.
- Чеснок 2 зубчика
- Петрушка (или кинза) рез. 1 ст.л.
- Перец кр.мол. остр. одна треть ч.л.
- Кориандр целый 0,5 ч.л.
- Соль по вкусу
- Уксус яблочный 5% 1,5 ст.л.
- Масло кунжутное 5-6 капель
- Масло раст. 2 ст.л.
Как приготовить салат из дайкона и моркови по — корейски:
- Редис и морковь очистить и натереть на «корейской» терке.
- Сладкий перец нарезать соломкой.
- Присолить и перемешать.
- Добавить перец, уксус, измельченный чеснок и кориандр.
- Перемешать и оставить на 1 час в холодильнике.
- Затем заправить маслом (растительным и кунжутным), добавить петрушку (или кинзу) и предварительно обжаренный кунжут.
- Перемешать и подавать.
Салат из помидор и сырых шампиньонов «Секунда»
Продукты:
- Грибы шампиньоны — 200 г
- Помидор — 2 шт
- Петрушка — 1 пч.
Соус:
- Соус соевый — 50 мл
- Уксус бальзамический — 1 ч. л.
- Чеснок — 1-2 зуб.
- Семя кориандра — 0,5 ч. л.
- Сахар-песок — 0,5 ч. л.
- Перец черный,молотый — 0,5 ч. л.
- Масло оливковое (или растительное) — 1 ст. л.
- Кунжут по вкусу
Как приготовить салат из помидор и сырых шампиньонов «Секунда»:
- Грибы вымыть, высушить, нарезать тонкими пластинками.
- Петрушку мелко нарезать и добавить к грибам.
- Смешать все указанные ингредиенты для соуса.
- Заправить грибы и петрушку.
- Тщательно перемешать.
- Дать настояться 15 минут.
- Помидоры нарезать тонкими дольками.
- Выложить к грибам, хорошо перемешать, и настаивать еще 15 минут.
- При подаче посыпать кунжутом.
Редис Дайкон «Корейские мотивы»
Продукты:
- Редис Дайкон — 1,5 кг.
- Чеснок — 3-4 зубца.
- Имбирь сухой — 1 ч.л.
- Паприка сладкая сухая — 1 ч.л.
- Кориандр сухой — 1 ч.л.
- Чили — 1 маленький стручок или сухой по вкусу.
- Соль — 0,5 ч.л.(по вкусу)
- Масло постное без запаха — 4-5 ст.л.
- Лук репчатый — 1 головка.
Как приготовить редис Дайкон «Корейские мотивы»:
- Редис помыть, срезать кожуру, натереть на тёрке для корейской моркови.
- Натёртый редис посолить, помять, и оставить на 30 минут выйти соку (сок вылить,он не нужен).
- Хорошо отжать редис от собственного сока и переложить в глубокую миску, добавить порезанный чеснок и перемешать.
- Обжарить сухие специи на сухой сковороде, паприку, чили, кориандр, имбирь (30 секунд) переложить их к редису и перемешать.
- В сковороду где жарились специи добавить постное масло и обжарить в нём лук до приятного аромата (от лука нам нужен лишь аромат для масла).
- Лук выкинуть, а маслом залить редьку, перемешать, накрыть гнётом, остудить и убрать в холодильник.
- Можно кушать сразу, но вкуснее когда настоится.
- При подаче можно посыпать свежей кинзой.
Баклажаны почти по-корейски
Продукты:
- 4 средних баклажана
- 2 сладких перца
- 1 большая морковь
- 1 большая луковица
- 4 зубка чеснока
- молотый красный и чёрный перец
- укроп и петрушка (обошлась одной петрушкой)
- 2 ч.л .кориандра потолочь или 2 ч.л. готовой смеси для корейской моркови
- 2 ст.л. винного уксуса (или сок лимона)
- растит.масло для жарки и заправки
- 1 ч.л. мёда
- соевый соус
Как приготовить баклажаны почти по-корейски:
- Баклажаны вместе с кожурой порезать на длинные полоски шириной 1 см.
- Пересыпать солью и убрать в холодильник минимум на ночь.
- Баклажаны слегка промыть и очень хорошо отжать. Обжарить на растительном масле.
- Выложить баклажаны в миску. Перец, морковь и лук порезать соломкой.
- Чеснок с зеленью растереть. Мед смешать с уксусом. Овощи положить к баклажанам.
- Полить уксусом, добавить кориандр или смесь, чеснок с зеленью, перец, соевый соус по вкусу и перемешать.
- Убрать в холодильник на сутки — не меньше, чем дольше, тем вкуснее!
Очень вкусно!
Кольраби с экзотической ноткой
Продукты:
- 1 кочанчик кольраби
- 2 средних моркови
- 0,5 свежего ананаса (можно заменить консервированным ананасом или яблоком)
- 3-4 листа салата
- горсть дробленых грецких орехов
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- Ананасовый сок
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 0,5 ч.л. меда
- Соль, смесь свежесмолотых перцев, кайенский перец на кончике ножа
Как приготовить кольраби с экзотической ноткой :
- Морковь почистить, кольраби освободить от листьев (можно оставить маленькие листочки в середине, они нежные, и использовать их при оформлении салата), и тоже почистить.
- Кольраби и морковь нарезать тонкой соломкой, ананас тонкими ломтиками, листья салата порвать руками.
- Приготовить заправку, смешав сок ананаса, выделившийся при нарезке, винный уксус, мед, соль, перец.
- Смесь слегка взбить до образования эмульсии. Если добавляете кайенский перец, то только самую малость, чтобы острота лишь угадывалась.
- Салат полить заправкой, посыпать слегка поджаренными грецкими орехами.
Приятного аппетита!
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