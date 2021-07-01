Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за публикацию, хорошие советыОказывается, я вс...
  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...

Кексы со сгущёнкой. Готовятся быстро и без лишних заморочек

Кексы со сгущёнкой получаются нежными, мягкими и безумно вкусными. Такие кексы к чаю очень понравятся Вашим детям.

Кексы со сгущёнкой: ингредиенты

Кексы со сгущёнкой

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Сметана — 140 мл. (сто сорок миллилитров)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  5. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  6. Сода, гашеная уксусом — 0,5 ч.л (половина чайной ложки)
  7. Сгущённое молоко — 12 ч. л 9двенадцать чайных ложек)

Способ приготовления:

  • Взбейте яйца и сахар миксером, добавьте растопленное сливочное масло и сметану.
  • Затем добавьте соду и муку, тщательно перемешайте.
  • Смажьте формы для кексов сливочным маслом, на 2/3 наполните их тестом. В каждый будущий кекс, в серединку, выложите по чайной ложке сгущёнки.
  • Выпекайте кексы примерно 10 минут при температуре 180 градусов.

Кексы со сгущёнкой — просто и быстро.

Кексы со сгущёнкой. Готовятся быстро и без лишних заморочек 4

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх