Кексы со сгущёнкой. Готовятся быстро и без лишних заморочек

Кексы со сгущёнкой получаются нежными, мягкими и безумно вкусными. Такие кексы к чаю очень понравятся Вашим детям.
Кексы со сгущёнкой: ингредиенты
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сметана — 140 мл. (сто сорок миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Сода, гашеная уксусом — 0,5 ч.л (половина чайной ложки)
- Сгущённое молоко — 12 ч. л 9двенадцать чайных ложек)
Способ приготовления:
- Взбейте яйца и сахар миксером, добавьте растопленное сливочное масло и сметану.
- Затем добавьте соду и муку, тщательно перемешайте.
- Смажьте формы для кексов сливочным маслом, на 2/3 наполните их тестом. В каждый будущий кекс, в серединку, выложите по чайной ложке сгущёнки.
- Выпекайте кексы примерно 10 минут при температуре 180 градусов.
Кексы со сгущёнкой — просто и быстро.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии