Запечённая ветчина. Рецепт домашнего мясного изделия, которое всегда получается нежным и вкусным

Запечённая ветчина готовится очень просто. Невероятный вкус этого блюда покорит Вас с первого кусочка.
Запечённая ветчина: ингредиенты
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Ветчина свиная — 1 кг. (один килограмм)
- Мясные специи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горчица в зёрнах — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Свежее мясо замочите в воде, добавьте столовую ложку соли и оставьте на 2-4 часа в прохладном месте.
- Мясо достаньте из воды, натрите солью и любыми специями для мяса.
- По центру ветчины длинным тонким ножом сделайте отверстие и не вынимая ножа, в отверстие поместите морковь.
- Смажьте ветчину горчицей в зёрнах, крепко обвяжите мясо ниткой и выложите в пекарский рукав, который необходимо проколоть зубочисткой в нескольких местах.
- Отправьте ветчину в холодильник мариноваться примерно на сутки.
- Затем мясо запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно в течение одного часа тридцати минут.
- Ветчину достаньте из духовки, уберите пекарский рукав и дайте остыть.
Запечённая ветчина порадует Вас необыкновенным вкусом.
Приятного аппетита!
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