Дрожжевое тесто для ватрушек: вкусное, сдобное, воздушное и нежное

Дрожжевое тесто для ватрушек. По моему рецептик получается сдобным, нежным. Изделия будут мягкими и на следующий день.
Дрожжевое тесто для ватрушек: ингредиенты
- 12 (двенадцать) гр – свежих дрожжей
- 390 (триста девяносто) гр – муки
- 1 (одна) шт – яиц
- 1 (одна) шт – яичного желтка
- 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
- 190 (сто девяносто) мл – молока
- 70 (семьдесят) гр – сахара
- 25 ч. ложки – соли
Дрожжевое тесто для ватрушек: рецепт
- Приготовим опару. Дрожжи раскрошите в глубокую посуду. Добавьте 1 ч. ложку сахара и влейте ½ теплого молока. Добавьте одну ч. ложку муки. Размешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут
- Пока просейте муку. Растопите сливочное масло и остудите его
- В отдельной посуде взбейте яйца и желток. насыпьте оставшийся сахар и соль. Взбейте венчиком
- В готовую опару добавьте остатки теплого молока. Влейте яичную смесь. В два приема насыпьте муку. Начните месить тесто. Оно должно стать однородным. Потом влейте в тесто растопленное сливочное масло. Месите дальше. Тесто должно быть упругим и гладким
- Накройте посуду с тестом и отправьте в теплое место часа на два
- Затем сформируйте ватрушки из теста. Разделит его на колобки. У меня получается девять из данного количества ингредиентов. Затем сделайте в колобке выемку. Можно стаканом. Края теста смажьте яйцом и молоком
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 190 градусов 20 – 25 минут
Дрожжевое тесто для ватрушек готово: Видео
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