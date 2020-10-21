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Дрожжевое тесто для ватрушек: вкусное, сдобное, воздушное и нежное

Дрожжевое тесто для ватрушек. По моему рецептик получается сдобным, нежным. Изделия будут мягкими и на следующий день.

Дрожжевое тесто для ватрушек: ингредиенты

Дрожжевое тесто для ватрушек

  1. 12 (двенадцать) гр – свежих дрожжей
  2. 390 (триста девяносто) гр – муки
  3. 1 (одна) шт – яиц
  4. 1 (одна) шт – яичного желтка
  5. 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
  6. 190 (сто девяносто) мл – молока
  7. 70 (семьдесят) гр – сахара
  8. 25 ч. ложки – соли

Дрожжевое тесто для ватрушек: рецепт

Дрожжевое тесто для ватрушек

  • Приготовим опару. Дрожжи раскрошите в глубокую посуду. Добавьте 1 ч. ложку сахара и влейте ½ теплого молока. Добавьте одну ч. ложку муки. Размешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут
  • Пока просейте муку. Растопите сливочное масло и остудите его

Дрожжевое тесто для ватрушек

  • В отдельной посуде взбейте яйца и желток. насыпьте оставшийся сахар и соль. Взбейте венчиком
  • В готовую опару добавьте остатки теплого молока. Влейте яичную смесь. В два приема насыпьте муку. Начните месить тесто. Оно должно стать однородным. Потом влейте в тесто растопленное сливочное масло. Месите дальше. Тесто должно быть упругим и гладким
  • Накройте посуду с тестом и отправьте в теплое место часа на два
  • Затем сформируйте ватрушки из теста. Разделит его на колобки. У меня получается девять из данного количества ингредиентов.
    Затем сделайте в колобке выемку. Можно стаканом. Края теста смажьте яйцом и молоком
  • Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 190 градусов 20 – 25 минут

Дрожжевое тесто для ватрушек готово: Видео

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