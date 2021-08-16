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Львовский сырник. Лакомство из доступных ингредиентов

Львовский сырник получается безумно вкусным и сытным, он очень понравится всей вашей родне.

Львовский сырник: ингредиенты

Львовский сырник

  1. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки
  4. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  5. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Изюм — 100 гр. (сто грамм)
  7. Ванилин — один пакетик

Шоколадная глазурь:

  1. Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Сахарная пудра — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Кулинарная посыпка для украшения

Рецепт приготовления:

  • В отдельной миске смешайте творог, яйца, сахарный песок и ванилин и разотрите до пышной творожной массы.
  • Затем добавьте крахмал и снова тщательно перемешайте.
  • Снимите цедру с лимона, изюм распарьте и кипятите на протяжении 5 минут, затем обсушите и переложите к творожной массе вместе с цедрой. Тщательно всё перемешайте.
  • Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и разместите подготовленную массу. Распределите равномерно.
  • В предварительно разогретой до 190 градусов духовке выпекайте сырник в течение 45 минут, затем выключите огонь и не доставайте его ещё 10 минут.
  • После чего можете достать сырник из духовки и дайте ему остыть.
  • Приготовьте глазурь: в сотейнике растопите сливочное масло и добавьте сахарную пудру, всё тщательно перемешайте, добавьте сметану и доведите до кипения.
  • Остывший сырник полейте шоколадом со всех сторон, украсьте кулинарной посыпкой и поставьте в холодильник на 5-6 часов.

Львовский сырник — божественно вкусный и сытный.

Львовский сырник. Лакомство из доступных ингредиентов 2

Приятного аппетита!

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