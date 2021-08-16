Львовский сырник. Лакомство из доступных ингредиентов

Львовский сырник получается безумно вкусным и сытным, он очень понравится всей вашей родне.
Львовский сырник: ингредиенты
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Изюм — 100 гр. (сто грамм)
- Ванилин — один пакетик
Шоколадная глазурь:
- Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахарная пудра — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Кулинарная посыпка для украшения
Рецепт приготовления:
- В отдельной миске смешайте творог, яйца, сахарный песок и ванилин и разотрите до пышной творожной массы.
- Затем добавьте крахмал и снова тщательно перемешайте.
- Снимите цедру с лимона, изюм распарьте и кипятите на протяжении 5 минут, затем обсушите и переложите к творожной массе вместе с цедрой. Тщательно всё перемешайте.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и разместите подготовленную массу. Распределите равномерно.
- В предварительно разогретой до 190 градусов духовке выпекайте сырник в течение 45 минут, затем выключите огонь и не доставайте его ещё 10 минут.
- После чего можете достать сырник из духовки и дайте ему остыть.
- Приготовьте глазурь: в сотейнике растопите сливочное масло и добавьте сахарную пудру, всё тщательно перемешайте, добавьте сметану и доведите до кипения.
- Остывший сырник полейте шоколадом со всех сторон, украсьте кулинарной посыпкой и поставьте в холодильник на 5-6 часов.
Львовский сырник — божественно вкусный и сытный.
Приятного аппетита!
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