Скатерть-Самобранка

5 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Тыквенная запеканка. Вкусный осенний десерт

Тыквенная запеканка получается очень оригинальной и, самое главное, полезной. Приготовьте такую запеканку и порадуйте близких.

Тыквенная запеканка: ингредиенты

Тыквенная запеканка

  1. Манная крупа — 100 гр. (сто грамм)
  2. Очищенная тыква — 1 кг. (один килограмм)
  3. Кислые яблоки — 6-8 шт. (шесть-восемь штук)
  4. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Сахар — 4-6 ст. л (четыре-шесть столовых ложек)
  7. Панировочные сухари — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Сок половины лимона
  9. Корица — 2 ст. л (две столовые ложки)
  10. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
  11. Сливочное масло для смазывания формы.
  12. Панировочные сухари

Рецепт приготовления:

  • Тыкву нарежьте кубиками, затем отварите до готовности, воду слейте.
  • После этого добавьте половину сахара, манную крупу и измельчите ступой или блендером, накройте крышкой и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.
  • Введите 1 яйцо, ваниль и 3 ст. л сухарей.
  • Очищенные яблоки нарежьте крупными кусками и обрызните лимонным соком, затем прогрейте на сковороде до л6гкой мягкости.
  • Оставшееся яйцо разделите на белок и желток, белок взбейте в крепкую пену, желток разотрите с творогом и оставшимся сахаром. Затем смешайте белки с творожной массой.
  • Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, посыпьте сухарями, выложите тыквенную массу ровным слоем, посыпьте корицей, затем выложите яблоки и снова корицей, затем выложите творожную массу, сделайте на ней полоски и запекайте 30 минут при 200 градусах.

Тыквенная запеканка — вкусная и полезная

Тыквенная запеканка. Вкусный осенний десерт 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх