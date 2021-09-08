Тыквенная запеканка. Вкусный осенний десерт

Тыквенная запеканка получается очень оригинальной и, самое главное, полезной. Приготовьте такую запеканку и порадуйте близких.
Тыквенная запеканка: ингредиенты
- Манная крупа — 100 гр. (сто грамм)
- Очищенная тыква — 1 кг. (один килограмм)
- Кислые яблоки — 6-8 шт. (шесть-восемь штук)
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 4-6 ст. л (четыре-шесть столовых ложек)
- Панировочные сухари — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сок половины лимона
- Корица — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
- Сливочное масло для смазывания формы.
- Панировочные сухари
Рецепт приготовления:
- Тыкву нарежьте кубиками, затем отварите до готовности, воду слейте.
- После этого добавьте половину сахара, манную крупу и измельчите ступой или блендером, накройте крышкой и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.
- Введите 1 яйцо, ваниль и 3 ст. л сухарей.
- Очищенные яблоки нарежьте крупными кусками и обрызните лимонным соком, затем прогрейте на сковороде до л6гкой мягкости.
- Оставшееся яйцо разделите на белок и желток, белок взбейте в крепкую пену, желток разотрите с творогом и оставшимся сахаром. Затем смешайте белки с творожной массой.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, посыпьте сухарями, выложите тыквенную массу ровным слоем, посыпьте корицей, затем выложите яблоки и снова корицей, затем выложите творожную массу, сделайте на ней полоски и запекайте 30 минут при 200 градусах.
Тыквенная запеканка — вкусная и полезная
Приятного аппетита!
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