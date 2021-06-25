Скатерть-Самобранка

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Совершенно не смущаясь: делаю греческий кофе «фраппе» в обычной поллитровой банке. Когда показала на работе, так стали делать все

Для этого напитка я использую растворимый кофе и холодную воду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • растворимый кофе, 1 ст.л;
  • лед, кубик;
  • вода кипяченая, холодная, 50 мл;
  • молоко.

В банку или высокий стакан всыпаем кофе, наливаем воду и бросаем кубик льда.

Совершенно не смущаясь: делаю греческий кофе «фраппе» в обычной поллитровой банке. Когда показала на работе, так стали делать все

Накрываем и интенсивно встряхиваем в течение пару минут.

Сбивать можно и сразу с молоком, я, кстати, чаще делаю именно так

Выливаем в стакан и наливаем молоко по своему вкусу.

Совершенно не смущаясь: делаю греческий кофе «фраппе» в обычной поллитровой банке. Когда показала на работе, так стали делать все

В жаркие летние дни такой напиток прекрасно утоляет жажду, очень вкусно пахнет.

Совершенно не смущаясь: делаю греческий кофе «фраппе» в обычной поллитровой банке. Когда показала на работе, так стали делать все

Для детей можно сделать такой напиток из какао. Только не смешивать с водой, а с кипяченым, охлажденным молоком или натуральный йогуртом..

Подаем напиток с трубочками.

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