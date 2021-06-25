Совершенно не смущаясь: делаю греческий кофе «фраппе» в обычной поллитровой банке. Когда показала на работе, так стали делать все

Для этого напитка я использую растворимый кофе и холодную воду.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- растворимый кофе, 1 ст.л;
- лед, кубик;
- вода кипяченая, холодная, 50 мл;
- молоко.
В банку или высокий стакан всыпаем кофе, наливаем воду и бросаем кубик льда.
Накрываем и интенсивно встряхиваем в течение пару минут.
Сбивать можно и сразу с молоком, я, кстати, чаще делаю именно так
Выливаем в стакан и наливаем молоко по своему вкусу.
В жаркие летние дни такой напиток прекрасно утоляет жажду, очень вкусно пахнет.
Для детей можно сделать такой напиток из какао. Только не смешивать с водой, а с кипяченым, охлажденным молоком или натуральный йогуртом..
Подаем напиток с трубочками.
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